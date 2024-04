A França, TF1 es fa ressò del gran roc que va caure a la zona d’horts propera al carrer Gil Torres

El passat diumenge es va produir el despreniment d’un roc de grans dimensions a la zona del carrer Bonavista, a la parròquia d’Andorra la Vella, sense causar danys personals. La roca es va desprendre de la muntanya i va anar caient a gran velocitat per la Canal de Bonavista fins a quedar-se a pocs metres de la zona urbana, on va quedar fixada, lloc on hi ha la zona d’horts, propera al carrer Gil Torres.

D’aquest fet se’n van fer ressò mitjans de la talla del canal francès TF1, mostrant en la informació una certa preocupació per la proximitat d’on va caure l’enorme roca amb la zona habitada més propera. Remarca les dimensions i el pes del roc que va anar rodolant muntanya avall. Així mateix, indicava en la notícia que no hi va haver cap ferit, ni danys de gran importància.