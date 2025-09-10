80 anys del naixement de José Feliciano

Un 10 de setembre de 1945, ara es compleixen els 80 anys, naixia José Feliciano, a Lares (Puerto Rico). Cantat tant en anglès com en espanyol i algunes de les seves interpretacions del cançoner llatí han passat al record popular pel seu segell personal (s’han de recordar les seves incursions al repertori de José Alfredo Jiménez), així com aquella gloriosa lectura del ‘Light my fire’ dels Doors.
Des dels anys setanta, va preferir canalitzar la seva carrera cap al gènere melòdic, deixant enrere la molt recomanable obra desenvolupada a la dècada anterior. No s’ha de passar per alt que José Feliciano va néixer cec, però aquesta diversitat funcional no l’ha impedit ser un músic en majúscules.
Font: EfeEme.com