11a Caminada solidària Magic Line SJD amb un recorregut a Tremp

Presentació de l’onzena edició de la caminada solidària Magic Line SJD (Diputació de Lleida)

La vicepresidenta de la Diputació de Lleida, Sandra Castro; el regidor d’Esports i Cooperació de l’Ajuntament de Lleida, Jackson Quiñonez, i la coordinadora de l’Eix Solidari de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, Núria Martínez, han participat aquest dimarts en la presentació de l’onzena edició de la caminada solidària Magic Line SJD, que organitza l’Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida, el dia 17 de març, sota el lema ‘Som el que compartim’, en els centres de Lleida i Tremp.

La caminada —una activitat solidària que organitza l’Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida per recaptar fons per a projectes socials dirigits a persones en situació de vulnerabilitat— comptarà amb dos recorreguts a Lleida, un de 4 km i un altre de 14 km. Com en anteriors edicions, la caminada curta, de 4 km, sortirà a les 11.00 hores des del Parc de la Mitjana, passarà pel Barris Nord, Prat de la Riba i tindrà l’arribada a la Seu Vella, amb un desnivell positiu acumulat de 60 metres. La de 14 km, que sortirà a les 9.00 hores des de l’Hospital SJD Terres de Lleida, discorrerà per Copa d’Or, la Mitjana, Barris Nord i acabarà a la Seu Vella, amb un desnivell positiu acumulat de 100 metres.

La caminada a Tremp tindrà una distància d’1,5 km, en una ruta urbana per la capital del Pallars Jussà que sortirà de la plaça Mossèn Casimir Torrent.

Sandra Castro ha destacat la “feina encomiable que fa Sant Joan de Déu, ja no només amb aquesta caminada i el transfons que té, sinó per la tasca que du a terme en el dia a dia amb les persones que tenen problemes de salut mental o dependència”.

Jackson Quiñonez, de la seva banda, ha remarcat la importància “de la promoció i difusió d’aquesta activitat”, i ha demanat “que la gent s’apunti, que participi, perquè és una gran festa de l’esport, i gaudirem molt del desenvolupament de l’activitat”.

Per a participar a la Magic Line, només cal crear un equip d’entre 4 i 20 persones, caminant o corrent, marcar-se un repte solidari, realitzar accions per a aconseguir aquest repte i gaudir del recorregut triat en la millor companyia.

L’any passat més de 15.500 persones van participar a la caminada, superant així un rècord de participació històric. Es van recaptar més de 400.000 euros que han servit per a finançar 33 projectes socials i sanitaris. Aquest any, Sant Joan de Déu vol arribar als 500.000 euros per a finançar encara més projectes.

Segons ha explicat Núria Martínez, “a Lleida, l’any 2023 hi van prendre part 825 persones, 225 a Tremp i 600 a la ciutat de Lleida. Aquestes xifres les volem seguir augmentant per a demostrar que els lleidatans som solidaris, sensibles i inclusius”.

Amb els diners recaptats a Lleida, l’any passat es van endegar dos projectes. Un que portava per nom ‘Activitat de la vida diària’, creant un espai a l’hospital per a fer simulacres de vida diària una vegada el pacient està dintre del centre; i un altre perquè el dia a dia de la persona atesa tingui més qualitat”.

La inscripció es pot fer a: https://www.gestio.magiclinesjd.org/ca/inscripcio-equip.





Les rutes proposades són les següents:

https://www.gestio.magiclinesjd.org/ca/ruta/25

https://www.gestio.magiclinesjd.org/ca/ruta/24

https://www.gestio.magiclinesjd.org/ca/ruta/29

La caminada se celebrarà també a les poblacions de Barcelona, Mallorca, Múrcia i Las Palmas, a més de València, que tindrà lloc el dia 28 d’abril.

Al llarg dels anys, la Magic Line ha reunit a més de 150.000 persones; ha recaptat més de 3 milions d’euros, i ha finançat més de 300 projectes socials i sanitaris.