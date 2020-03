L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU) posen en marxa aquest dilluns una xarxa telefònica de suport psicològic per a qualsevol persona de l’Alt Urgell que necessiti suport psicològic i/o emocional durant aquests dies que durarà el confinament per la pandèmia del COVID19. Aquest és un servei obert a tothom que ho necessiti i en particular pensat per a persones grans que viuen soles.

La necessitat d’aquest servei s’ha detectat gràcies a les trucades telefòniques que el treballador social del CAP i els de Serveis Socials Bàsics del Consorci estan realitzant diàriament a les persones grans que viuen soles per valorar-ne el seu confort i les seves necessitats.

L’horari d’atenció d’aquesta xarxa és de dilluns a diumenge de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores, i cal activar-la trucant al telèfon 973 355 605. Un/a psicòleg/a rebrà la trucada i, després d’una valoració inicial, serà derivada a un dels psicòlegs/gues i/o treballadors/es socials voluntàries que farà el suport telefònic.

Les persones que necessitin aquest servei que pertanyin a la zona de l’Alt Urgell Sud es derivarà el servei a l’Ajuntament d’Oliana, que ja va activar un servei similar la setmana passada, i amb qui hi ha coordinació.

Val a dir que per aquest servei es compta amb 16 psicòlegs i/o treballadors socials de la comarca de l’Alt Urgell que de forma voluntària participen i col·laboren en aquesta xarxa.

En declaracions de l’alcalde de la Seu d’Urgell i president del CAPAU, Jordi Fàbrega, “poder parlar amb un professional de la psicologia o el treball social pot ser vital per ajudar-nos a afrontar aquesta situació de solitud, de neguits i d’inquietuds, quan ens trobem sols a casa amb la por associada a tota la pandèmia”. Tanmateix afegeix “un agraïment immens a tots els professionals que voluntàriament s’han adherit a aquest projecte, fet que demostra un cop més el talent que tenim a la comarca i l’enorme solidaritat que es mostra, sense dubtar-ho, en moments excepcionals com els que estem vivint”.

Recordem que, fora d’aquest horari d’atenció, el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya ha habilitat dos telèfons per a fer un assessorament gratuït a la ciutadania (649 756 713) i als professionals sanitaris (93 567 88 56) que ho necessitin.

CaI recordar també el telèfon per assessorament en cassos de violència masclista és el 900 900 120.



Com sempre, per a consultes sanitàries cal trucar al 061 i per a emergències no sanitàries al 112.