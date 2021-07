Ubach destaca la importància de celebrar l’ArtCamp en la cloenda

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, ha participat aquest dijous al matí en la inauguració de l’exposició artística fruit del treball impulsat durant la 7a edició de l’ArtCamp Andorra que serbeix de clausura d’aquest.

Durant el discurs inaugural, Ubach ha celebrat la importància de recuperar aquest certamen, aturat l’any passat a causa de la situació sanitària, per a impulsar la diplomàcia cultural i més en la situació internacional complexa actual provocada per la COVID-19. “Promovem l’intercanvi d’artistes alhora que es fomenten els valors de pau que defensa la UNESCO“, ha ressaltat.

En aquesta mateixa línia, Ubach ha expressat que la riquesa del projecte és que hi ha un intercanvi entre artistes i, en alguns casos, són artistes vinguts de territoris en conflicte. “A Andorra, un país que no ha tingut mai cap conflicte, és l’espai on intercanviar punts de vista, coneixements artístics i impulsar la creació de les obres”, per això la ministra ha apuntat que l’ArtCamp compleix amb un doble objectiu.

La ministra ha recordat que el projecte de l’ArtCamp ja té més de 13 anys de llegat, fet que consolida la proposta i cada vegada la fa més activa i participativa. Durant el discurs Ubach també ha volgut agrair la implicació activa d’Hedva Ser ambaixadora de bona voluntat de la UNESCO per a la diplomàcia cultural i padrina del projecte. Així, finalment, la titular d’Afers Exteriors ha apuntat que l’any que ve Malta ja està preparant una nova edició de l’ArtCamp.

La inauguració de l’exposició també ha comptat amb la presència del cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés i el secretari general de la CNAU, Jean–Michel Armengol.

Exposició oberta fins al 31 de juliol

L’exposició es pot veure a l’Era Rosell fins al pròxim 31 de juliol i engloba més de 70 obres que els 24 artistes de 21 països participants han pogut fer durant la seva estada a Andorra. “El país té una de les mostres artístiques més grans i consolidades amb la participació activa de 180 artistes al llarg de les set edicions que ja hem celebrat”, ha exposat el comissari del projecte, Faust Campamà. La temàtica de les obres gira al voltant dels ítems estratègics marcats per la UNESCO com la cultura de la pau i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

En la seva estada al país, els 24 artistes dels cinc continents han treballat en un espai cedit pel comú d’Ordino i han pogut desenvolupar diferents activitats en diversos espais del país. Així, els artistes han pogut fer visites culturals per a conèixer la cultura i el país en general. Un dels punts destacables que han pogut fer és la visita al Museu de l’Electricitat de FEDA per a conèixer les diferents instal·lacions que hi ha al país i que produeixen energia provinent de fonts renovable. Així, els artistes han pogut pintar al voltant del Llac d’Engolasters amb la temàtica de les energies renovables de rerefons.