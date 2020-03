En les darreres 24 hores la Policia ha informat de l’obertura de dos nous expedients a dos establiments que havien obert les portes a clients i que no estaven en les categories permeses. Des de l’àrea de comerç també s’ha obert un expedient a un establiment farmacèutic que venia material d’autoprotecció a un preu abusiu. Finalment, des del mateix departament també s’ha controlat a un establiment que feia promoció de tabac a l’exterior.

La Policia també ha informat de la davallada dels índexs de criminalitat durant la setmana lligat amb la baixada de l’activitat al carrer. Jover ha explicat que aquesta s’ha reduït en un 71% si es compara amb la setmana anterior i en un 75% respecte les xifres d’ara fa un any. També ha destacat que “hi ha hagut zero persones detingudes” i que la resta d’intervencions policials també s’han reduït a més de la meitat.

El ministre Portaveu també ha fet esment als controls policials que des d’avui s’han situat a diferents punts de la xarxa viària amb la voluntat de recordar als conductors la recomanació d’evitar al màxim la mobilitat. D’aquesta manera, se’ls demanava quin era el motiu del viatge i, si hi havia més d’una persona al vehicle, se’ls recordava la necessitat de reduir el contacte social. Pel que fa a la presència de trànsit rodat a la carretera, aquesta s’ha vist reduïda en un 78% respecte a les mateixes dates de l’any passat en quant a la mobilitat interna; per la frontera nord hi ha hagut un trànsit d’entrada un 96% inferior i a la hispanoandorrana, un 83% per sota.

D’altra banda, el portaveu del Govern també ha aprofitat la seva compareixença per explicar que els equipaments de cribratge d’un sol ús que serviran per fer una detecció precoç de la malaltia ja han arribat al Principat. També ja és al país la primera remesa de guants i d’hidrogel de les que s’han demanat. Pel que fa a les mascaretes, Jover ha reiterat les paraules del ministre de Salut, que aquest migdia ha confirmat que l’arribada del material estava garantida, i ha especificat que s’espera que puguin arribar a Andorra dilluns mateix.

Finalment, Eric Jover també ha avançat que aquesta tarda el cap de Govern s’ha reunit amb els diferents presidents del grups parlamentaris per presentar-los les principals línies de la llei òmnibus que es preveu presentar demà mateix i que recollirà un seguit de mesures per ajudar el teixit econòmic del país després de la situació actual. En aquest sentit, el portaveu confia que el text es pugui aprovar els propers dies i ha afegit que “seria un bon senyal per a la ciutadania que el text pogués obtenir el consens de tot l’arc parlamentari”.

El 188 s’apropa a les 8.000 consultes

El telèfon d’informació 188 (o +376 301188 des de l’estranger) segueix acumulant trucades de ciutadans que tenen diferents dubtes sobre el coronavirus i la seva afectació al Principat. Així, en les darreres hores s’hi ha posat en contacte 903 persones, i ja en són 7.768 des que es va posar en funcionament dissabte passat.

Les preguntes més recurrents les darreres hores han estat relacionades amb la situació dels treballadors temporers, els controls de Policia instal·lats des d’avui a la xarxa viària o els drets dels treballadors.