Nou abonament mensual amb viatges il·limitats i per a tot el país

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, la rebaixa de les tarifes de la concessió de les línies del transport nacional de viatgers. El canvi més destacat, tal com ha explicat el ministre Gallardo acompanyat de la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, és la creació d’un nou abonament mensual a 30 euros i amb viatges il·limitats a partir de l’1 de setembre.

Es tracta, com ha detallat Calvó, d’una proposta que s’emmarca en la voluntat de l‘Executiu d’impulsar el transport públic, universalitzar-ne el servei i fer passos decidits cap a la transició energètica i la reducció de les emissions de CO₂. Així, tal com ha apuntat Calvó, aquesta rebaixa es finançarà amb l’aplicació de la taxa verda a partir del 2022. Tot i això, el Govern ha decidit començar a comercialitzar aquest nou abonament, a partir del mes de setembre, assumint-ne el cost fins que no entri en vigor l’aplicació de la taxa verda, prevista per al mes de gener.

Així doncs, ha continuat la titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, l’abonament, que s’anomenarà T-Mensual, amb viatges il·limitat permetrà desplaçar-se per a tot el país i amb un nombre de viatges il·limitat. El canvi suposa una reducció de més del 57% respecte al preu actual per a la zona 1 i de fins al 81% per a la zona 4. Cal tenir en compte que els preus fins ara eren de 70 euros i 164 euros, respectivament. Per a adquirir el nou abonament, ha recordat Calvó, caldrà fer-ho en els llocs de venda habituals: l’aplicació Mou_T_B, l’Estació Nacional d’autobusos i al mateix vehicle.

A banda d’aquest canvi, les noves tarifes que entraran en vigor al mes de setembre també recullen una de les demandes més repetides pels usuaris, com és el canvi de criteri en les zones. Així, tal com ha apuntat Gallardo, en els bitllets senzills, “realitzar els mateixos quilòmetres costarà menys diners”. Concretament es rebaixa el preu per a viatjar fins a tres poblacions: el Pas de la Casa –que passa de ser zona 4 a zona 3–, i Arinsal i la Cortinada – que s’inclouran a partir de l’1 de setembre zona 1–. El trajecte individual per a anar fins al Pas de la Casa es redueix de 6,35 euros a 4,80 euros; el d’Arinsal o la Cortinada, de 4,80 a 1,90 euros. La resta de tarifes, també ha destacat Gallardo, es mantenen igual i no augmenten de preu.

D’altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el Reglament d’utilització del servei de transport públic nacional de viatgers. Es tracta d’un text, ha exposat Gallardo, que regula i estableix les condicions generals per als diversos transports de viatgers, siguin línies regulars nacionals o el bus a la demanda de l’usuari.

Així, el text estipula que és obligatori la validació mecànica, magnètica o digital dels títols de transport dels usuaris, que els menors de 9 anys han d’anar acompanyats d’un adult i que els infants de menys de 3 anys poden accedir-hi gratuïtament. També marca, entre altres, que no es pot fumar, beure ni menjar a l’interior dels vehicles i que els danys materials ocasionats per l’usuari de manera intencionada seran a càrrec seu.

El ministre titular de Presidència, Economia i Empresa ha fet especial esment en la regulació pel que fa a l’accés al vehicle d’animals: “hi poden accedir en tots els casos els gossos pigall, d’assistència o terapèutics acreditats amb el distintiu oficial i, a més, es permet el transport de la resta d’animals domèstics sempre que es faci en receptacles no més grans de 45x35x25 cm”. Per contra, el reglament apunta que no es permet que viatgin a l’autobús o autocar ni animals exòtics, ni verinosos ni els considerats potencialment perillosos.

Pel que fa al transport de paquets, de manera general no poden superar els 100x60x35 centímetres, amb algunes excepcions: es permet introduir al bus els cotxets per a infants i també els vehicles de mobilitat personal (patinets i bicicletes elèctriques) i el material d’esquí, sempre que es duguin plegats.

Finalment, el nou reglament també recull i defineix les figures de conductor, gestor de flota –que s’encarrega d’organitzar i gestionar els vehicles– i personal controlador –l’encarregat de realitzar les funcions de control i vigilància en aquests espais–.

Gallardo ha exposat que “aquest text unificarà els criteris que fins ara s’aplicaven des de les diferents empreses adjudicatàries per tal de facilitar-ne l’ús i coneixement als usuaris del servei”.