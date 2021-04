Mario Da Cruz, 7è als Campionats d’Espanya absoluts de boardercross

Mario Da Cruz ha disputat avui el Campionat d’Espanya absolut de boardercross, a Sierra Nevada. L’andorrà ha estat finalment 7è.

Da Cruz ha començat la jornada amb les sessions de qualificació. Aquí, l’andorrà ha iniciat la competició amb bon peu perquè ha assolit el quart temps, amb 32.43, a 1.22 del millor registre, que era per a l’espanyol Bernat Ribera. De fet, Da Cruz era el segon U20.

En quarts de final, l’andorrà aconseguia superar la ronda. Da Cruz es classificava per a semifinals juntament amb l’espanyol Ian Lorenzo. Miguel Pérez i David Taillefer quedaven fora.

A les semifinals, Da Cruz no ha pogut assolir la classificació per a la gran final. Però, a la ‘small final’, l’andorrà ha estat tercer en una cursa en què ha competit contra Ian Lorenzo, que ha estat quart, Jaime Castro, que ha estat segon, i Lorenzo Florian Jiménez, que ha guanyat la carrera i per tant ha estat 5è a la general.

L’espanyol Álvaro Romero ha estat el guanyador de la gran final, i per tant d’aquest Campionat d’Espanya.