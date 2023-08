L’FC Andorra s’estrena al Nacional guanyant 3 a 2 al Cartagena

Manu Nieto, l’autèntic protagonista del partit davant el Cartagena amb 3 gols (FC Andorra)

L’FC Andorra s’estrenava, aquest divendres, a l’Estadi Nacional, en competició de lliga. Ho ha fet després d’imposar-se en la primera jornada del campionat al camp del Leganés per 0 gols a 1. Aquesta, és la segona temporada que el conjunt tricolor milita a la divisió de plata -lliga SmartBank- del futbol espanyol.

En el matx d’aquest divendres, els d’Eder Sarabia rebien al Cartagena, formació que va caure per la mínima, al seu estadi, contra l’Eldense, per 0 gols a 1. El Nacional ha vist un partit igualat en el primer període amb alguna que altra incursió per part d’ambdós equips. Ocasions i targes grogues. Al minut 14 ja s’ha vist la primera. L’ha mostrat l’àrbitre al visitant, Hector Hevel, un vell conegut de l’afició andorrana.

Al minut 20 era el local Petxa qui veia la cartolina groga. Encara al 20 hi havia groga pel futbolista del Cartagena, Ortuño. Poc després de la mitja hora de joc, Sarabia, feia abandonar la gespa a Petxa (potser per la tarja matinera o potser perquè no responia a la tàctica planificada pel míster andorrà). Era substituït per José Marsà. Als 38 minuts, era el tricolor Jandro qui era amonestat pel col·legiat.

Amb més aviat poques ocasions de gol en ambdues porteries s’arribava al temps de descans, amb un marcador “dropo” que no tenia ganes de moure’s. 0 a 0 i camí cap a vestidors i amb Lobete com a home més destacat de la primera part per l’esquadra andorrana.

Passats pocs minuts de la represa, el tricolor Rubén Bover, enviava una pilota al travesser, però ho feia en fora de joc. Instants després, el mateix jugador generava novament perill a l’àrea del Cartagena, tot coincidint amb l’anunci de la megafonia indicat que avui hi havia 2.520 espectadors a l’estadi.

I, de sobte, apareix un míssil. Un obús convertit en gol gràcies a la canonada de Manu Nieto al minut 55. Festa al Nacional! Encara no havien passat un parell de minuts i el propi Nieto ha enviat l’esfèrica al pal en una jugada que hagués pogut sentenciar, en aquell moment, el partit. Però… Res es pot retreure, aquest divendres, a Manu Nieto perquè al 64, ara sí, feia el 2 a 0. El resultat, de forma simbòlica, posava l’FC Andorra al capdamunt de la classificació.

No tot podien ser flors i violes i, en una jugada fortuïta, sense transcendència, un defensa local tocava involuntàriament la pilota amb el braç i, a instàncies del VAR, l’àrbitre ha xiulat penal a favor del Cartagena que no ha desaprofitat, tot i que Ratti havia endevinat la trajectòria. La diana ha estat d’Ortuño. El marcador, treïent-se ja la son de les orelles, assenyalava, llavors, un 2 a 1.

Els del Principat, lluny de recular, han seguit atacant i Lobete enviava la “bola” al pal. Tot seguit, en la mateixa jugada, el Cartagena feia penal sobre Álex Calvo i, qui sinó, Manu Nieto, xutava la pena màxima per a aconseguir un extraordinari Hat Trick. Tal i com ha marcat, Sarabia, ha canviat al jugador qui ha rebut una gran ovació de la grada. 3 a 1 i el triomf, més a prop.

Amb aquest resultat, l’Andorra ha guanyat confiança i s’ha dedicat a fer el seu joc, amb un Lobete que seguia reivindicant-se. A destacar també, l’estrena de Sergi Samper -l’ex del Barça- que ha entrat al camp al minut 88, sense temps per a demostrar la seva vàlua. O sí, perquè el col·legiat afegia 7 minuts suplementaris al partit.

Però, mira per on, en els minuts escombraria i sense fer mèrits, el Cartagena marcava el seu segon gol per a inquietar el quadre local quan tot semblava dat i beneït. Al descompte, no es poder fer aquestes concessions, segur que ho sap el bo d’Eder Sarabia. No es pot acabar patint quan tot estava encarrilat. Per sort, 3 a 2 final per als andorrans.

L’FC Andorra visitarà, el diumenge, dia 27 d’agost, el terreny de joc de l’Amorebieta, nou a la categoria. L’encontre, corresponent a la tercera jornada, s’iniciarà a les 19:30 hores.