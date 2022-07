L’aparcament del Fener s’amplia amb 40 noves places

L’aparcament del Fener s’ha ampliat amb 40 noves places per a cotxes i 30 per a motos. El nou equipament estarà obert a partir d’aquest dissabte, 9 de juliol, a les 10 hores, i augmentarà la disponibilitat d’aparcament al centre d’Escaldes-Engordany. Aquestes places se sumen a les 120 que hi havia fins ara.

L’ampliació de l’aparcament ha estat possible gràcies a la cessió obligatòria del 15% de terreny. Amb això, el Comú d’Escaldes-Engordany ha obtingut en propietat una parcel·la de més de 1.700 metres quadrats.

Les obres es van iniciar l’1 de juny i van consistir en el desmunt de la parcel·la i els treballs d’asfaltatge i pintura. Han tingut un cost de 94.000 euros.