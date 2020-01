Els actes organitzats a la Seu d’Urgell per recaptar fons per la 28a edició de La Marató de TV3 que tenia com a lema ‘Minories que fan una majoria’ han obtingut un total de 20.162,57 euros.

Aquests diners, que s’han obtingut gràcies a la participació de la ciutadania urgellenca en les prop de 30 activitats solidàries organitzades pel teixit associatiu de la ciutat, es destinaran a la recerca contra les 7.000 malalties minoritàries que pateixen unes 400.000 persones a Catalunya.

Aquesta és ja la xifra definitiva després de realitzar-se les propostes solidàries com la urna solidària ubicada al Bar Dandy que ha recollit 130,42€; i el Concert de Nadal, a càrrec de l’Orquestra de Cambra Cadí, que ha obtingut 700 euros. Val a dir que el Concert de Reis que havia d’oferir la Coral Signum, el passat 6 de gener, festivitat de Reis, es va anul·lar per defunció.

Recordem que de les gairebé trenta activitats organitzades en benefici de La Marató de TV3 destaquen: la rifa solidàriaorganitzada per la Fundació Sant Hospital que va obtenir 10.800€; i el quinto popular a càrrec de l’Associació Urgellenca de Dones i l’Associació de Dones i Confraresses que va recollir 3.640€; així com la calderada solidària organitzada per la Confraria de Sant Antoni Abat que va recaptar 1.087€.



Altres activitats solidàries que també van obtenir una recaptació destacable han estat: el Festival de Patinatge i partits d’hoquei, organitzats pel CHPA Cadí-La Seu d’Urgell amb 904,05€; el berenar popular a l’Esplai de la Gent Gran, 700€; i la venda de productes típics del Marroc, a càrrec de la comunitat musulmana, 525,20€; i la matinal d’activitats esportivesorganitzades pel centre esportiu Esquitx, amb 262€.