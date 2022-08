La Seu d’Urgell dona la benvinguda a les Finals de la Copa del Món d’Eslàlom amb la cerimònia inaugural

La Seu d’Urgell ja viu l’ambient de les Finals de la Copa del Món 2022 de Canoa Eslàlom. El Parc Olímpic del Segre torna a rebre el circuit mundial i en aquesta ocasió, com al 2018, decidirà els nous campions en les diverses categories. A més a més, a diferència de l’any passat, aquesta vegada la competició tornarà a ser oberta a tothom, atès que s’han eliminat les restriccions d’accés al públic que encara hi havia ara fa dotze mesos a causa de la pandèmia. Per això, des de l’Ajuntament de la Seu han fet una crida a omplir el recinte durant els tres dies de competició: 2, 3 i 4 de setembre.

Prèviament, la capital de l’Alt Urgell donarà la benvinguda als palistes i equips participants amb la tradicional cerimònia inaugural, un acte que enguany es recupera. Serà aquest dimecres dia 31, a partir de les 8 del vespre, a la plaça de Catalunya. Aquest nou escenari, que substitueix la plaça dels Oms, s’ha escollit per a poder garantir-ne la celebració en cas de pluja, tot aprofitant que aquests dies hi ha instal·lat l’envelat i per als balls de la festa major. Els palistes iniciaran la desfilada des de la plaça Patalín.

Just després de finalitzar la quarta prova de la Copa del Món, aquest cap de setmana passat a Pau, els equips han vingut directament a la Seu, on aquest dilluns ja van començar els entrenaments lliures i l’acreditació dels participants. Dijous a la tarda es donarà a conèixer als equips el recorregut del dia següent.

Programa de competició

La competició començarà divendres, 2 de setembre, amb les eliminatòries. Arrencaran a les 9 del matí amb la primera mànega de K1 (femení i masculí) i continuaran al migdia (11.30 h) amb la segona mànega per a la repesca de la mateixa modalitat. Més tard (14.15 h), començaran les rondes de C1, de les quals es farà la baixada de repesca a partir de les 4 de la tarda.

La primera jornada decisiva serà dissabte, dia 3, amb les semifinals de K1 femení (09.00 h) i K1 masculí (10.05 h), seguides de les finals d’aquestes dues categories, a partir de les 12 del migdia. També dissabte, començarà la prova de la Copa del Món de Caiac Extrem, amb les rondes de classificació per a definir el quadre d’eliminatòries segons els millors temps. Es duran a terme al llarg de la tarda (15.45 h-19.15 h).

L’últim dia, diumenge dia 4, serà el torn de C1 femení i masculí, amb un programa semblant al del dia anterior: semifinals a les 9 del matí i finals al migdia (11.30 h). Més tard, a la 1 del migdia, tindrà lloc la cerimònia de lliurament de trofeus als nous campions de la Copa del Món ICF de Canoa Eslàlom.

Finalment, diumenge a la tarda (16.30 h) tindran lloc les eliminatòries de caiac extrem, a partir de quarts de final. Les finals d’aquesta prova tindran lloc al cap de dues hores (17.30 h). El cap de setmana es completarà a les 6 de la tarda, amb el lliurament de premis als campions de la Copa del Món de Caiac Extrem.