La negociació tècnica de l’Acord d’associació avança amb acords “sota reserva” en la tercera ronda de l’any a Brussel·les

Imatge de la darrera reunió tècnica entre Andorra i la Comissió Europea sobre l’Acord d’associació (SFGA)

Andorra i la Comissió Europea han mantingut aquest dijous la tercera ronda de negociació de l’Acord d’associació d’aquest 2023, segona amb el Govern en funcions. La trobada s’ha centrat en aspectes tècnics vinculats al cabal europeu que preveu l’entesa amb Europa. A l’inici de la sessió la delegació andorrana, encapçalada pel secretari d’Estat en funcions, Landry Riba, ha recordat que fins a la constitució del nou Govern, tots els acords presos han d’inscriure’s amb la menció de “sota reserva” perquè pugui ser el proper Executiu qui en validi, si escau, el contingut negociat de forma definitiva.

L’agenda de la jornada ha inclòs intercanvis en l’àmbit de la normativa de seguretat alimentària, alguns capítols de l’annex sobre energia, contractació pública, seguretat tècnica dels productes i agricultura. La negociació s’ha centrat, com és habitual, en l’anàlisi de les normes que la Unió Europea proposa a Andorra de reprendre en el marc d’aquest acord i per a les quals els experts andorrans assenyalen la seva pertinença o proposen adaptacions per a ajustar-les a la realitat andorrana.

Amb els intercanvis, Andorra i la Comissió Europea segueixen el calendari previst d’avançar de la millor manera possible en elements que no tenen un caire polític amb l’objectiu d’alliberar les sessions del segon semestre de l’any per les qüestions més sensibles de la negociació. La pròxima ronda de negociació està prevista pel 25 de maig.