La Federació Andorrana d’Esquí té nou patrocinador

Aquest dijous, dia 28 de juliol, el Grup Menta i la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) han signat un acord de col·laboració per a vincular les dues entitats els pròxims quatre anys. L’acte ha tingut lloc aquest matí a la seu del grup, on s’han donat cita Lluís Ruiz, secretari de la Federació, i Anna Pallé, sotsdirectora general del Grup Menta, per tal de plasmar l’acord.

Un acord que dona seguretat a la FAE gràcies als quatre anys d’unió amb què s’ha tancat l’acord. A l’acte, a més, s’ha aprofitat per a presentar oficialment l’estructura dels equips de la secció d’esquí alpí de la Federació.