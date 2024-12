‘La Casa de la Vall de-construïda’ se suma al fons d’art del Consell General

L’artista, Jordi Casamajor i la subsíndica, Sandra Codina, amb la Casa de la Vall al fons (Sergi Pérez | Consell General)

El Consell General suma al seu fons d’art l’obra ‘La Casa de la Vall de-construïda’, de l’escultor Jordi Casamajor que ha estat presentada públicament per la subsíndica general, Sandra Codina i l’autor, aquest dimecres al migdia, a la plaça del Consell General. ‘La Casa de la Vall de-construïda’ és una escultura de bronze de 14 cm d’alt, 22 cm d’ample i 2,5 cm de profunditat que representa la Casa de la Vall després de passar-la per un procés de desconstrucció per separar tots els elements formals i triar només aquells que per l’autor són representatius.

En concret, Jordi Casamajor ha triat l’escut, la porta, les escales exteriors, els matacans, un parell d’estances interiors i la llar de foc. Fidel al seu estil, els ha tornat a unir en una escultura sense tridimensionalitat i amb una pàtina verda, que és un dels colors de referència de l’autor.

‘La Casa de la Vall de-construïda’, de Jordi Casamajor és l’obra d’art que aquest any 2024 se suma al fons d’art del Consell General que ja compta amb més de 160 peces, tant d’artistes nacionals com internacionals. Com a peculiaritat cal destacar que des de l’any 1998 el Consell General encarrega cada any una obra a un artista andorrà per a engrandir el seu fons d’art. L’any passat va ser el torn de la pintora Carme Massana.





Sobre l’autor:

Jordi Casamajor Esteban (Sant Julià de Lòria, 1971) és escultor, il·lustrador i docent. Està llicenciat en belles arts i és investigador i divulgador de l’art rupestre i del patrimoni megalític dels Pirineus. Entre els seus treballs destaca el llibre “Gravats rupestres d’Andorra, l’Alt Urgell i la Cerdanya” publicat l’any 2020 conjuntament amb David Gálvez i la seva obra més recent “Simbologia i pensament màgic al Pirineu”, publicada enguany.