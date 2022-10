Joves dels Pirineus presenten 7 projectes cooperatius per a l’acció climàtica al II Fòrum Transpirinenc

Amb l’objectiu de promoure la participació activa de la joventut a la vida democràtica i fomentar el debat al voltant del canvi climàtic, la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) ha reunit al II Fòrum Transpirinenc de la Joventut, a Hondarribia, a més de 60 joves procedents de Nouvelle-Aquitaine, Occitània, Catalunya, Andorra, Aragó, Navarra i Euskadi. Des de dijous, han treballat en set projectes de cooperació en acció climàtica que donen continuïtat al Manifest de la Joventut Pirinenca elaborat el 2021. Durant el matí, han presentat les seves propostes a una desena de representants institucionals dels set territoris pirinencs.

El president de la CTP i Lehendakari, Íñigo Urkullu, ha assenyalat aquest matí al grup de participants que “sou vosaltres i vosaltres els primers a capgirar la situació provocada pel canvi climàtic i fer dels nostres països un model de desenvolupament respectuós que garanteixi el benestar i el desenvolupament sostenible de les generacions futures”.

Al costat de l’alcalde d’Hondarribia, Txomin Sagarzazu, ha saludat els i les participants el Secretari General de la CTP, Mikel Antón, que ha destacat que “és del tot pertinent que hàgiu triat el canvi climàtic, cal celebrar que estigueu treballant una qüestió horitzontal que impregna totes les nostres àrees de treball. Nosaltres som avui aquí per a aprendre del vostre punt de vista i intentar integrar-lo en les nostres polítiques”. Per la seva banda, el director de la CTP, Jean-Louis Valls, ha animat els i les joves: “els vostres projectes no s’acaben demà, amb el Fòrum. Volem que continuïn, que arribin a terme i, per què no, que s’integrin en altres iniciatives més grans”.

Set projectes liderats per la joventut per a l’acció climàtica als Pirineus

Els projectes aborden qüestions tan diverses com la protecció de la biodiversitat; la sensibilització a través de les arts, els mitjans de comunicació o amb un autobús-museu. Els joves també han proposat un projecte dedicat al foment de la producció i consum d’aliments locals i una iniciativa per a la cura dels senders pirinencs entre generacions.

Núria Ramon, directora general de l’Agència Catalana de la Joventut; Carlos Amatriain, director de l’Institut Navarrès de la Joventut; Cécile Biénès, directora de joventut a la Regió Nouvelle-Aquitaine; i Adrián Gimeno, director de l’Institut Aragonès de la joventut han comentat les propostes per a fer suggeriments de millora juntament amb promotors de projectes POCTEFA, representants de l’Euroregió NAEN, d’Equip Europa i de l’Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic.

Aquesta tarda, els participants recorren en bicicleta un tram de la Ruta Verda del Bidasoa, a Doneztebe/Santesteban (Navarra). Demà diumenge finalitzarà la trobada amb la presentació dels projectes ja finalitzats.

Sobre la Comunitat de Treball dels Pirineus

El consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) és un organisme interregional de cooperació transfronterera creat pel Consell d’Europa el 1983. Des de fa gairebé 40 anys, la CTP busca afavorir els intercanvis entre territoris i agents del massís pirinenc, trobant solucions conjuntes a problemes comuns.

Format per dues regions franceses (Nouvelle-Aquitaine i Occitanie), quatre comunitats autònomes espanyoles (Aragó, Catalunya, Euskadi i Navarra) i el Principat d’Andorra; l’objectiu de la CTP és contribuir al desenvolupament dels Pirineus, tenint en compte els seus desafiaments i recolzant-se en les seves fortaleses.