Fa 67 anys s’enregistrava “Desafinado”, un èxit de la bossa nova

Un 19 de novembre de 1958, ara es compleixen els 67 anys d’allò, Antonio Carlos Jobim i Joao Gilberto, gravaven, en una sessió nocturna, un dels èxits més grans de la bossa nova, i de pas de la música popular brasilera. Estem parlant de l’arxiconegut tema ‘Desafinado’, que Jobim havia escrit amb text de Newton Mendonça.
Val a dir que durant l’enregistrament, que va ser una tasca més que complicada, Gilberto i Jobim van enganxar-se de valent. Van acabar cridant-se i insultant-se, però segons diuen els que els coneixien, això era habitual entre ells… D’aquesta tensió en va sortir un tema cridat a ser musicalment revolucionari.
Font: EfeEme.com