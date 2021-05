Escaldes organitza una masterclass de defensa personal femenina

El Comú d’Escaldes-Enogrdany organitza una masterclass de defensa personal femenina. Serà el dimarts 8 de juny, a les 20:00 hores a la Sala del Prat del Roure.

Amb el títol “Empodera’t”, es tracta d’una activitat gratuïta, dirigida a totes les dones a partir de 14 anys, a càrrec del Xavier Herver Merino, President Federació Andorrana de Karate i director tècnic de la secció de Defensa Personal Femenina del Club Karate Fudo-Shin d’Escaldes-Engordany.

L’objectiu és afavorir l’autoestima i la confiança de la dona, aprendre eines per defensar-se d’una possible agressió, potenciant la seguretat física i emocional, a través de l’augment de la presa de consciència de l’espai, la postura, la comunicació verbal i no verbal.

L’activitat es realitzarà per parelles, per grup de convivència o afinitat. Al moment de fer la inscripció es podrà dir amb qui s’hi assistirà, i si no es té parella, se n’assignarà una. Cada participant haurà de realitzar la seva inscripció de forma individualitzada. Per realitzar la inscripció caldrà enviar el següent document a mmaestre@e-e.ad

El període d’inscripcions s’allargarà fins el 4 de juny, fent clic en aquest ENLLAÇ o bé, trucant al 890 890 (extensió 554) de dilluns a dijous 8.30 a 13:00h i de 14.00 a 17:00h i divendres de 8:30 h a 15:00 h.