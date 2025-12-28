Encamp dona el tret de sortida al 31è Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra “amb una molt bona valoració dels visitants”

Encamp ha donat el tret de sortida aquest cap de setmana al 31è Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra, que ha començat amb una molt bona afluència de visitants, i una molt bona valoració per part dels participants, al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i romandrà obert des d’aquest diumenge i fins el dimarts, 30 de desembre.
La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, ha destacat que “important destacar que fa 31 anys, un saló molt consolidat i molt demanat per totes les famílies tant d’Andorra com els turistes que ens visiten”. La cònsol ha estat al recinte amb els infants i joves, així com amb les famílies que no s’han volgut perdre el primer dia de la cita i ha destacat “des dels més petits fins als més grans, tenen zones molt diferenciades per edats, tallers i espectacles”. Mas també ha recordat que “hi ha novetats, com per exemple el cinema 7D, cinematografia immersiva, i procurem tenir aquelles activitats que han tingut les millors votacions els anys anteriors, combinat amb novetats” amb l’objectiu de sorprendre a tots els visitants.
La jornada inaugural va començar amb una combinació de tecnologia, creativitat i joc. Els infants van poder viure l’experiència del Cinema 7D, participar al taller de pintacares, experimentar amb la creació digital al taller “Loopers IA” i descobrir una nova manera de dibuixar al taller “Pedala i pinta”. Els amants de la velocitat tenen al seu abast simuladors de motor en realitat virtual, mentre que els aficionats als videojocs poden gaudir amb les últimes novetats a la zona PS5, a la zona Nintendo Switch amb pantalla gegant, i a l’espai arcade amb màquines multijocs.
Els més petits disposen d’una zona de primers passos i d’una zona ludicoesportiva plena de reptes i diversió. Per a completar la festa, un espectacle itinerant d’animals gegants recorre les instal·lacions omplint-les de color i fantasia.
Aquest diumenge, 28 de desembre, el saló continuarà amb les mateixes propostes lúdiques i tecnològiques, però incorporarà un espectacle itinerant de globoflèxia, on artistes especialitzats crearan figures amb globus davant del públic i animaran petits i grans amb música i humor.
Dilluns 29 de desembre, els visitants podran tornar a gaudir de noves activitats com el taller de tatuatges amb aerografia, on els infants podran decorar-se amb dissenys temporals, o el taller “Flipbook”, per a aprendre a crear petits llibres d’animació manual. També s’hi afegirà el taller de clauers de fusta, una activitat artesanal per a fer un record personalitzat. A més, es mantenen els simuladors VR, les zones de joc i les àrees per als més petits. A la tarda, els carrers del recinte s’ompliran amb una animació itinerant de personatges, i a les 17 h i 18 h se celebrarà l’espectacle interactiu “Flow”, adreçat als infants de 0 a 3 anys, que combina música, moviment i llum per a estimular els sentits dels més petits. El primer passi serà a les 16:30 h i el segon a les 18 h.
El dimarts 30 de desembre, es repetiran les activitats de la jornada anterior, i a les 18.30 h arribarà un dels moments més esperats del saló: l’espectacle familiar “Lali Dance Factory”, una proposta plena de ritme, dansa i participació del públic, ideal per a gaudir en família.
El Saló continuarà del 2 al 4 de gener al Pas de la Casa
Posteriorment, la diversió es traslladarà al Centre Esportiu del Pas de la Casa, que acollirà activitats similars del 2 al 4 de gener, amb tallers, zones de videojocs, realitat virtual i espais de joc lliure. El 4 de gener, a les 18.30 h, els assistents podran gaudir de l’espectacle familiar “La gran festa”, que posarà el punt final a la programació nadalenca.
La venda d’entrades pel 31è Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra es fa a les recepcions del Complex d’Encamp o del Centre Esportiu del Pas de la Casa. L’entrada d’1 dia serà de 6 € (Encamp i el Pas de la Casa). L’abonament per a tots els dies a Encamp serà de 20 € i l’abonament per a tots els dies al Pas de la Casa serà de 15 €.
Tota la informació i programació del Saló es pot consultar a comuencamp.ad/salo.