Els Castellers d’Andorra celebraran dissabte l’11è aniversari del seu “bateig”

El pròxim dissabte, 18 d’abril, a les 17 hores, a la plaça del Comú d’Ordino se celebrarà la diada castellera de l’XI aniversari del bateig dels Castellers d’Andorra. Aquesta diada és molt significativa per a la colla del Principat, ja que a l’abril de 2015 varen fer la seva presentació amb una actuació completa de tres castells de sis pisos i els corresponents pilars d’entrada i sortida “i sempre serà una data per a recordar”, afirmen des de l’agrupació.
En aquesta cita commemorativa, els Castellers d’Andorra no actuaran sols a plaça:
Minyons de Terrassa
Entitat fundada el 1979, actualment és una de les millors colles del món casteller, sent la primera que va aconseguir fer un castell de 10 pisos al segle XX. És el tercer cop que ve al Principat d’Andorra. La seva intenció és fer un castell de nou pisos.
Castellers de Castelldefels
Entitat fundada el 1982, colla degana de la comarca del baix Llobregat. L’any passat va aconseguir assolir la categoria de colla de vuit pisos en descarregar el 4 de 8. És el segon cop que la colla visita el Principat d’Andorra i serà la primera vegada que actua a Ordino.
Castellers d’Andorra
La colla local, fundada el 2014, ha començat l’any amb força, descarregant per la diada de la constitució d’Andorra el 4 de 6, 3 de 6 i 4 de 6 amb el pilar al mig. L’increment d’efectius i el nombre de gent als assajos, juntament amb les bones proves fa que hi hagi una probabilitat alta que intentin descarregar el 4 de 7.
PLANNING DE LA DIADA
16:00 h Concentració a la plaça Prat del Call.
16:30 h Cercavila fins a la plaça del Comú d’Ordino.
17:00 h Actuació a la plaça del Comú d’Ordino.
19:30 h Fi de l’actuació.