El Merrell Mountain Festival Comapedrosa, el 22 i 23 de juliol

La prova deixa imatges tan espectaculars com la de la foto (Marc Sixto)

Després de catorze edicions, l’Skyrace Comapedrosa es transforma en un esdeveniment esportiu i lúdic de muntanya, el Merrell Mountain Festival Comapedrosa. “Andorra treballa per a acollir aquest tipus d’esdeveniments que ajuden a donar a conèixer l’aposta que fa per la natura i l’esport. Aquest any s’amplia l’oferta per a apropar el festival al públic familiar, de manera que els participants en les carreres vinguin a passar el cap de setmana al país amb la família”, assegura el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku.

El Festival tindrà lloc el 22 i 23 de juliol a Arinsal, la seu de trail running massanenc des de fa dues dècades. Aquest any, a banda de canviar de filosofia, també hi ha canvis a nivell competitiu. “Obrim una nova etapa de l’Skyrace amb un nou plantejament, inscrivint la prova dins el circuit internacional XTERRA. Un dels avantatges és que funciona per grups d’edat i obre als corredors amateurs la possibilitat de córrer una prova classificatòria pels campionats del Món”, afirma el director de la prova, Albert Ballcells.

A banda de l’Skyrace Comapedrosa i l’Skarace Arinsal, enguany s’incorcopa la Vertical Comapedrosa (8km amb 1.480m+), un repte que proposa ascendir el cim del Comapedrosa (2.943m) on hi haurà la meta, en una cursa vertical des del poble d’Arinsal.

La Skyrace Comapedrosa, amb 24k i 2.375m+, seguirà present en un circuit Internacional de primer nivell com és l’XTERRA Trail Run World Series. Els participants gaudiran dels senders tècnics, els cims i els paisatges del Parc Natural del Comapedrosa, l’estació de Pal-Arinsal, el Pic de les Fonts, el Pla de l’Estany, l’Estany Negre, i molts altres punts a descobrir en un paratge de somni.

El 2022 la Merrell Skyrace Comapedrosa va veure coronar-se la canadenca Lindsay Webster i el francès Damien Humbert, però per les valls del Comapedrosa han desfilat figures del trail running mundial com Kilian Jornet, Tom Owens, Denisa Dragomir, Christian Mathys o Sheila Avilés. A més, també es manté l’Skyrace Arinsal (19k amb 1.456m+).



Pel que fa al nombre de participants, s’espera entre 800 i 900 corredors. Tant ells com les seves famílies podran gaudir de les moltes activitats a l’aire lliure programades al Merrell Mountain Festival Comapedrosa, com sessions de ioga, sortides de descoberta del Parc Natural del Comapedrosa, cinema de muntanya, curses infantils o sortides d’observació de la via làctia.