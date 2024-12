El Consell General i el Conseil National de Mònaco signen un acord de col·laboració

El síndic general, Carles Ensenyat, i el president del parlament monegasc, Thomas Brezzo (Consell General)

El síndic general, Carles Ensenyat, i el president del Conseil National de Mònaco, Thomas Brezzo, han signat aquest matí de dilluns, a la Casa de la Vall, un acord de col·laboració entre els parlaments andorrà i monegasc per a potenciar les relacions de les dues cambres, tant en l’àmbit polític com tècnic. L’acord contempla “el compromís de fomentar la col·laboració mitjançant intercanvis d’experiències” i “establir un mitjà de comunicació directe per a intercanviar bones pràctiques i promoure projectes concrets d’interès comú”.

L’entesa s’estructura en dos vessants: d’una banda, la política i institucional que contempla la creació d’una Comissió Interparlamentària d’Afers Bilaterals Andorra Mònaco amb participació dels consellers de cada cambra i que es reunirà com a mínim un cop cada dos anys; i de l’altra, una part tècnica i administrativa, que ha de permetre programes de formació conjunts per al personal d’ambdós parlaments, intercanvi d’informació i bones pràctiques en l’organització i funcionament parlamentari, i promoure la cooperació tècnica i jurídica dels equips d’ambdues institucions.





Visita oficial de Thomas Brezzo, president del Conseil National

L’acord de col·laboració s’ha signat en el marc de la visita oficial del president del Conseil National de Mònaco, Thomas Brezzo, al Principat d’Andorra. Brezzo, va arribar ahir diumenge al país i hi serà fins aquest dimarts. Al llarg de la visita oficial, ha mantingut una reunió de treball amb els síndics generals, Carles Ensenyat i Sandra Codina. A més, ha pogut conèixer tant la Casa de la Vall com la nova seu del Consell General i monuments del país, com Sant Joan de Caselles.

La visita oficial també contempla una reunió amb la Comissió Legislativa de Política Exterior que tindrà lloc aquesta tarda de dilluns al Consell General. Aquesta serà ‘de facto’ la primera reunió de la Comissió Interparlamentària d’Afers Bilaterals Andorra Mònaco a la qual també assistirà Fabrice Notari, president de la Comissió de Relacions Exteriors del parlament monegasc.