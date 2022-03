El 20è Consell General dels Joves aprova reduir la jornada laboral i limitar l’alçada dels edificis

Després de setmanes de treball, alumnes de tercer i quart curs de segona ensenyança dels tres sistemes educatius han debatut i aprovat, en la sessió plenària del 20è Consell General dels Joves, sis propostes de llei finals. La sessió s’ha tornat a dividir en dos torns per respectar les mesures sanitàries. Limitar l’alçada dels edificis, reduir la jornada laboral i millorar l’atenció de la salut mental són algunes de les propostes que s’han aprovat aquest dimecres.

Un dels aspectes que més debat ha suscitat a estat l’establiment del límit de l’alçada dels edificis. La llei proposa que els comuns revisin els plans urbanístics tenint en compte les conclusions d’un estudi encomanat al Govern per gestionar l’edificabilitat de manera sostenible.

Alguns joves, com Beatriz Pinto, han criticat l’impacte visual de grans construccions com les que s’estan desenvolupant a Escaldes-Engordany: “Nosaltres encara veiem les muntanyes, però d’aquí a uns anys potser els nostres fills o els nostres nets ja no veuen el mateix”.

També hi ha hagut crítiques, com les de Clara Vila, per als pisos de luxe i la manca d’habitatge a preu assequible, ja que “actualment és caríssim”.

L’hemicicle ha donat el vistiplau a reduir la jornada laboral a un màxim de 35 hores setmanals per assolir una millora de la conciliació familiar. També s’ha aprovat eliminar dues hores lectives els divendres a la tarda per dedicar-les a activitats extraescolars i personals.

La millora de l’atenció de la salut mental i la detecció de patologies a través d’una aplicació mòbil ha estat una altra de les propostes. Ian Moya ha defensat que el telèfon és una eina quotidiana amb la qual se senten còmodes a l’hora d’expressar-se, “sobretot si en un inici és de forma anònima per arribar a conèixer la majoria dels casos”.

El text aprovat planteja que l’eina tingui un accés gratuït tan sols el primer mes. A partir de llavors passaria a ser de pagament. Aquesta ha estat, precisament, dels temes amb més divergència d’opinions. Joan Lestang, per exemple, ha defensat que” tractant-se d’una ajuda, hauria de ser gratuïta”.

La majoria del ple també ha votat a favor de les lleis per millorar el sistema de comunicació i informació de les línies nacionals d’autobusos i crear subvencions per a les famílies que necessitin adquirir eines de treball electrònic i material per a les escoles.