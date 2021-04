Comença l’administració de les noves dosis de la vacuna provinents de COVAX

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que aquest dimarts s’han començat a administrar les dosis del vaccí contra la COVID-19 que van arribar la setmana passada a través del mecanisme COVAX. El titular de Salut ha destacat que se n’administrarà “prop d’un miler” diari fins arribar a les 15.000 –l’altra meitat es reservarà per a segones dosis–, i seguint l’ordre establert en el Pla de vacunació ( https://www.bopa.ad/bopa/033018/Pagines/GD20210205_13_23_21.aspx).

Martínez Benazet ha tornat a recalcar la importància de vacunar-se: “estem en cursa entre la pandèmia i la vacuna i hem de guanyar”. En aquest sentit, ha defensat l’eficàcia de totes les vacunes que actualment s’administren al Principat: “les afectacions que s’han reportat són mínimes, ja se sap què les provoca i com s’han de tractar; els possibles efectes de no vacunar-se són molt més greus que els de fer-ho”.

També ha emfatitzat que “les persones que hi ha actualment ingressades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell no estaven vacunades, o van agafar la malaltia poc després de vacunar-se i abans que s’haguessin pogut immunitzar: la vacuna redueix dràsticament la possibilitat de tenir un quadre greu de la malaltia”.

El ministre de Salut ha fet públiques les dades de l’evolució de la pandèmia, que des de l’inici acumula 12.328 casos totals, 11.570 altes i 117 defuncions. Actualment hi ha 641 casos actius: 31 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 11 a l’UCI –10 d’elles requereixen ventilació mecànica–.

Segons ha destacat, l’augment de contagis de les darreres setmanes es deu a dos fets: d’una banda, la relaxació de les mesures de distanciament social, que han fet augmentar els contactes; de l’altra, la presència de la soca britànica, amb més capacitat per contagiar. Per això ha demanat “un darrer esforç de seguiment més estricte fins que el percentatge de vacunats no sigui més elevat”.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 15 aules estan sota vigilància activa –12 en total i 3 en parcial– i 43 en vigilància passiva. Martínez Benazet ha informat que la vacunació al personal educatiu començarà aquesta setmana, i a la vegada es mantindran els test d’antígens setmanals als centres escolars per detectar casos asimptomàtics i evitar així la propagació del virus.