El jovent està en el punt de mira de Caldea . El termolúdic centra cada cop més esforços a apel·lar aquest col·lectiu, que serà clau pel futur. L’aposta per la comercialització digital i, fins i tot la imminent estrena de la piscina panoràmica, són alguns dels elements per atreure aquest segment de clients.

Caldea acaba de complir 25 anys i en vol fer 25 més. Per això necessita rejovenir la clientela i fidelitzar-la. Una operació que requereix destinar més recursos a la publicitat on-line i a la gestió de les xarxes socials. Dos elements que cada cop s’emporten un pessic més gran del pressupost.

Les campanyes de comercialització digital dirigida al públic més jove són més agressives i s’ha programat una remodelació i modernització del web, per atreure les visites d’aquest segment. El director general Caldea, Miguel Pedregal, assegura que “per tenir aquesta permanència en el temps necessitem seduir la gent jove”. Afegeix que “per això volem modernitzar la nostra comunicació i les pautes publicitàries per ser atractius per les capes de gent jove”.

Destaca Pedregal que les parelles joves a la recerca d’una cita romàntica són un dels principals grups de clients. En aquest sentit, la nova piscina panoràmica sobre el riu Valira serà un altre ingredient de seducció. I és que, per les seves característiques, la gran novetat d’aquest 2020 aspira a viralitzar-se a través de les xarxes socials gràcies a les espectaculars vistes. L’estrena d’aquesta nova atracció és imminent.

El director general Caldea afirma que “encarem la recta final de les obres de la llacuna panoràmica, que estaran enllestides a final de febrer”. A més, avança que “entrarà en servei a finals de la temporada d’hivern, cap a la meitat del mes de març i estarà plenament operativa per les vacances de Setmana Santa”.

Per primavera Caldea iniciarà la primera fase de les obres de rehabilitació de la coberta. Uns treballs costosos que caldrà espaiar en un període de quatre anys.