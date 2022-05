Andorra la Vella ofereix prop de 4.000 places per a les activitats d’estiu

L’estiu és a tocar i el Comú d’Andorra la Vella ha preparat un amplíssim ventall d’activitats adreçades a infants i joves entre el 4 de juliol i el 7 de setembre. Enguany s’ofereixen prop de 4.000 places distribuïdes en diferents torns d’activitats en el marc del programa Viu l’estiu i que té per objectiu, tal com ha assenyalat la consellera de Social, Meritxell Pujol, oferir opcions per a totes les edats, afavorir l’activitat esportiva i donar resposta a l’elevada demanda de famílies que requereixen d’activitats per als seus fills en períodes de vacances.

L’oferta s’estructura en quatre grans eixos: les activitats de lleure als casals d’infants d’El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma (per a infants de 3 a 6 anys) i les colònies per a joves de fins a 13 anys; 11 campus esportius amb modalitats diferents (des de vòlei, bàsquet, futbol, natació sincronitzada o patinatge artístic fins s judo, taekwondo, rítmica o hoquei); per a usuaris de 5 a 15 anys i 6 més adreçats específicament als joves; els Dijous alternatius amb activitats lúdiques per a joves de 12 a 17 anys; i 4 estades esportives fora d’Andorra.

Pel que fa a les colònies que organitza el Comú fora d’Andorra, es tornen a oferir un torn a Catalunya i un altre a França amb 40 places per torn. Del 18 al 29 de juliol al Domaine Le Noell (Pirineus orientals) i del 22 d’agost al 2 de setembre a Brunyola (Girona). Els dos centres disposen de piscina camp de bàsquet i un amplíssim terreny amb bosc.

Fora d’Andorra, a més, es faran al llarg de l’estiu 4 estades esportives: campus de vela al Port de la Selva i Cambrils, campus de futbol a Amposta, estada de taekwondo a l’Hospitalet de l’infant i estada multiesportiva al Port del Comte.

El conseller d’Esports i de Joventut, Alain Cabanes, ha ressaltat, també que a més d’oferir un servei a les famílies, al llarg de l’estiu es contractaran prop de 90 monitors eventuals, contribuït així a generar llocs de treball. La majoria d’ells són persones joves que comencen a incorporar-se al món laboral o estudiants aprofiten l’època d’estiu per tenir una primera feina.

Les inscripcions s’obren el 9 de juny i es poden formalitzar tant als departaments de Social, Esports i Joventut del Comú com a través de la pàgina andorralavella.ad/inscripcions.

Tota l’oferta enguany, a més, es podrà desenvolupar sense mesures sanitàries específiques relacionades amb la pandèmia i es podrà funcionar sense grups bombolla ni mesures de distanciament.

Podeu consultar aquí el detall del programa amb l’oferta d’activitats del ‘Viu l’estiu 2022’