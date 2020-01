Els camps de neu estan fent baixar allaus de manera preventiva. A Arinsal es mantenen tancades les parts altes pel risc d’allau. A Arcalís també s’han fet baixar. Dimecres ja es va tancar la carretera per fer baixar les allaus de manera preventiva.

El risc d’allau es manté en un nivell alt de 4 sobre 5 i protecció civil recomana molta precaució a la muntanya.

Entre dimecres i aquest dijous s’han fet diversos tirs preventius a les zones més sensibles com la carretera d’Arcalís, que aquest matí s’ha donat per totalment assegurada, la carretera de Soldeu i la zona de l’allau d’Arinsal. Uns tirs que també es van fer dimecres al migdia i a la nit i que s’han repetit aquest dijous migdia.

Es mantenen tancades algunes vies per l’alt risc d’allau. Es tracta del port d’Envalira, la carretera de Sorteny, la de Montaup a Canillo i la coma de Ransol. Es preveu que l’episodi de neu acabi aquest mateix dijous a la tarda i els tècnics podran valorar l’idoneïtat de tornar a obrir aquestes vies.

Vist l’alt risc d’allau, protecció civil recomana no sortir a la muntanya i optar pels circuits segurs de les estacions d’esquí. En cas de voler sortir igualment es recomana fer-ho acompanyats, amb tot el material, com pala, sinda i ARVA, a més de consultar el butlletí meteorològic i el risc d’allau. Les estacions d’esquí per la seva banda també han fet tirs preventius per assegurar les zones esquiables.