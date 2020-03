El Govern ha destacat el suport de tot el Consell General a la llei de mesures excepcionals per fer front a la crisi del coronavirus. Minuts després de la sessió parlamentària, ha comparegut en roda de premsa amb el ministre portaveu per exposar els principals elements dels ajuts que ja va anunciar en el missatge a la població dissabte a la nit.

En sintonia amb l’objectiu de la llei, Xavier Espot ha avançat que es modificarà el reglament per accedir a les prestacions per desocupació per flexibilitzar els requisits i que més persones se’n puguin beneficiar.

També s’aplicarà una mesura similar als ajuts per fer front al lloguer dels habitatges preveient que aquesta crisi es pugui allargar en el temps.

El Govern assegura no tenir constància del degoteig d’acomiadaments en empreses petites i en la construcció denunciats per l’USdA, tot i recordar que en cas que es confirmin acompanyaran i assessoraran els treballadors afectats.