Tres nous equips per al grup de guies canins

Els tres nous grups de guies canins encara a Madrid (Policia d’Andorra)

La Policia incorpora tres agents al grup de guies canins després que hagin superat amb èxit la formació en aquesta especialitat. El curs, que ha tingut una durada de sis mesos, finalitza aquest divendres. Els nous guies s’han format al Centro de Adiestramiento de Perros de la Guardia Civil, on han après a instruir els gossos policia.

Durant el darrer mig any, han completat coneixements sobre veterinària, obediència i ensinistrament de gossos en les especialitats de rastre, i de detecció i recerca d’estupefaents i explosius. Així, es capacita els guies per a realitzar els exercicis necessaris per a anar desenvolupant les diferents especialitats. I és que l’entrenament dels gossos policia ha de ser continu per tal de potenciar les seves habilitats i garantir l’eficiència en les intervencions.

Des del primer moment policia i gos formen un binomi que ha d’entendre’s a la perfecció. És per això que els guies s’han preparat aquests mesos amb els tres gossos amb qui treballaran: Aquil·les, Tom i Rumba. Són tres pastors belgues malinois, la principal raça amb què treballa la Policia per la seva polivalència. Són animals que acostumen a ser molt intel·ligents, àgils, ràpids i lleugers; aptituds que fan que puguin adaptar-se a les diferents especialitats. La incorporació dels nous equips servirà per a reforçar el grup.

Els tres guies van superar el concurs intern per a incorporar-se al grup caní la passada tardor i la formació amb la Guardia Civil es va iniciar al febrer. La cerimònia de cloenda va tenir lloc a Madrid el passat 14 de juliol, amb l’acte d’entrega de diplomes i una exhibició en què s’han mostrat els coneixements adquirits durant el curs. Els guies canins de la Policia s’han preparat al llarg dels anys tant a França com a Espanya amb la col·laboració dels cossos de seguretat dels països veïns, amb qui es mantenen lligams molt estrets.