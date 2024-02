Horòscop del 19 al 25 de febrer

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Són dies molt bons en el camp de la feina. Si no en teniu i en busqueu haureu de fer un esforç i començar a deixar anar els vostres encants per a seduir a la persona que us pot obrir les portes de la vostra feina. Tampoc cal que li tireu els trastos, ja m’enteneu, sols cal crear una mica d’interès perquè us agafin per a treballar. Per altra banda estareu molt llençats amb les paraules, mireu de controlar la brusquedat.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

És molt possible que us sentiu cansats i per aquest motiu no tingueu massa ganes de fer res, però us heu d’esforçar i donar tot el que pugueu de vosaltres mateixos, ja que el mèrit serà gran i la resposta també, a banda que un esforç puntual no fa mal a ningú. Un dels temes que més us serà afavorit és l’amor, podreu arreglar malentesos o bé començar de nou amb algú que no contàveu que us podria agradar.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Vosaltres patireu una mica i això no és pas bo, heu de tenir en compte que patir no serveix de res si no es busquen solucions pel que us fa patir. Per tant crec que estaria bé de fer un pensament per a buscar sortides i aclarir sobretot els vostres sentiments, que els teniu una mica desconcertats. Per altra banda serà fàcil tenir bons dies a la feina, sobretot en tema de compra i venda.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

No serà difícil que al llarg d’aquests dies la figura del pare estigui molt present en els vostres pensaments, ja sigui perquè us afecti molt la seva manera de pensar o el seu record. De vegades és bo tenir en compte la manera de veure les coses d’un altre i si és la del pare més, tot i que no hi estiguem d’acord ens pot ajudar a veure per on ens equivoquem. Tindreu molt bon rotllo amb els amics, aprofiteu-ho.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Serà fàcil que la seguretat en la feina us doni seguretat també en vosaltres mateixos. Si no en teniu de feina i en busqueu són uns bons dies per a moure fils en aquest tema, de la mateixa manera que si teniu intenció de fer canvis en aquesta també val la pena fer-ho ara. I si no us cal treballar millor per a vosaltres, teniu l’oportunitat de gaudir de la vida en cada moment i fer tot allò que us vingui de gust, jo ja firmaria.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Estareu una mica desconcertats en tot plegat, són dies de no saber com agafar-vos les coses i de no veure res gaire clar, ara bé això no té perquè ser un problema si us feu a l’idea que uns dies sabàtics de tant en tant són bons, o sigui que tranquil·litat i bons aliments que tot és passatger. Per altra banda estaria bé que les converses en la família fossin més sovint, explicar les coses també va bé.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

En el vostre cas una de les facetes més importants serà el camp de la parella, on les coses poden anar molt bé. Sense tenir massa preocupació trobareu la manera de fer saber el que sentiu i us serà fàcil acceptar el que senten els demés per vosaltres. Es una bona època per als amics i les festes, en tindreu ganes i se us posarà la mar de bé distreure-us i riure pels colzes. El més important és que us deixareu anar.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

A vosaltres potser us faran enfadar molt ràpidament, heu de posar-hi una mica de pa, perquè si no ho passareu malament i, total, després haureu d’acabar deixant-ho corre, o sigui que no cal patir, mireu de passar una mica de tot i anar fent. També és possible que amb l’estat de nervis que porteu a sobre us passin coses, com ara que us caigui tot, que us entrebanqueu, que perdeu coses, i és tot l’esverament.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Necessitareu que us posin les piles, o sigui que us diguin el què heu de fer, ja que esteu molt despistats i si us enfoquen allà on heu d’anar molt bé, però si no us bloquegeu i després les coses costen. Però això us dona un avantatge i és que anar despistant us estalviarà un munt de feina. El millor és que tindreu sort i les coses se us posaran fàcils sense massa esforç, i això sempre va bé a tothom.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Us costarà sentir-vos bé amb vosaltres mateixos, ja que se us farà tot una mica pesat, ara bé la gran sort és que els amics us solucionaran les coses sense haver-ho de demanar, i això si que és tenir amics de veritat. De totes maneres si que us vull deixar clar que heu d’intentar estar més alegres, que el vostre aspecte de cara llarga està preocupant a les persones que us envolten i tampoc és necessari.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Tot i que, potser, us afectaran les coses més que d’altres vegades, podríem dir que ho porteu força bé. Teniu la ment molt clara en molts aspectes i això us fa trobar idees adequades per a tot, és moment d’arreglar allò que fa temps que no funciona en tots els sentits, des d’una bombeta, fins a una relació sentimental. I no patiu per la feina ja es posarà a to encara que no ho sembli, paciència.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Us costarà concentrar-vos en les vostres idees i els vostres fets, tot és qüestió de posar-hi atenció que aquesta la teniu molt dispersa i és un problema ja que llavors acabeu fent coses que no volíeu. Per altra banda us diré que estareu molt xerraires, que sempre va bé, si més no, exerciteu la musculatura de la boca i us traieu un pes de sobre, ja que parlar és una bona manera de desfogar-se i sentir alleugeriment.