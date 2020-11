Xerrada literària amb Rafel Nadal a Encamp

L’escriptor i periodista Rafel Nadal serà el protagonista de la xerrada literària organitzada des de la biblioteca comunal d’Encamp aquest dijous a les 20 hores. Arran de les restriccions per la pandèmia sanitària, l’acte no es farà a la biblioteca sinó a la sala la Valireta i caldrà reservar plaça per assistir-hi, ja que l’aforament està limitat a una trentena de persones.

Els assistents podran gaudir de les explicacions de Rafel Nadal, que farà un recorregut per la seva obra literària i després compartirà amb els lectors històries i anècdotes, responent les seves preguntes. L’escriptor farà un repàs de les seves històries, molt humanes i realistes, i explicarà alguna curiositat, com per exemple que, El fill de l’italià va sorgir precisament arran d’un club de lectura a Caldes de Malavella, on l’escriptor va anar a parlar i on un dels assistents li va explicar que al poble hi va haver 1.000 soldats italians.

D’aquesta obra que el va fer guanyar el premi Ramon Llull i del seu últim llibre, Mar d’estiu, en parlarà Nadal a la seva xerrada, apropant d’aquesta manera, també, els assistents al contacte entre persona i persona amb gent d’Itàlia, Xipre o amb els pescadors de Palamós, unes veus que recull a la seva darrera obra.

Per reservar plaça cal trucar al 732 704 o enviar un correu a biblioteca@encamp.ad.