El PS insisteix en la importància de tancar els protocols per la temporada d’hivern

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha defensat aquest dimarts matí que els protocols per a la temporada d’hivern són una eina de vital importància, fonamental per tal que els agents que treballen en el sector turístic puguin desenvolupar les seves tasques de comercialització i d’informació a clients, tour-operadors i proveïdors del sector turístic en general. Des del Partit Socialdemòcrata recorden que, després de la primera onada de la Covid-19, es va convenir des del Govern que durant el mes d’octubre calia tenir tancats i definits els protocols per a la temporada d’hivern, i lamenten que encara no estan definits. El President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha mostrat la seva preocupació pel fet que “en les darreres setmanes s’han deixat fins i tot de celebrar les reunions entre Govern, Andorra Turisme i els agents del sector i fins i tot no s’està donant resposta a les demandes, les cartes o comunicacions que s’estan trametent al Govern”.

Amb l’objectiu d’agilitzar la definició dels protocols de la temporada d’hivern, així com de conèixer el detall i el ritme de la informació que ha intercanviat Govern amb els diferents actors implicats, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha tramitat una demanda d’informació i una pregunta oral aquest matí, reclamant les actes, els calendaris de reunions i els informes tècnics. Concretament, des del PS es reclama la còpia de les actes de totes les reunions mantingudes amb relació als protocols per la temporada d’hivern, còpia de les cartes trameses per diferents associacions, confederacions, entitats o col·lectius del país relatives a l’establiment dels protocols d’hivern així com les respostes trameses pel Govern o Andorra Turisme a les mateixes i la còpia de tots els correus electrònics tramesos sobre la mateixa qüestió així com les respostes trameses des del Govern i Andorra Turisme.

A més a més, demanen la còpia o indicació de tota altra comunicació o informació intercanviada entre el sector turístic i el Govern o Andorra Turisme, el calendari de reunions, trobades, videoconferències o tota altra actuació vinculada a l’establiment dels protocols per la temporada d’hivern i la còpia dels informes tècnics i sanitaris en la que es fonamenten les diferents decisions que s’han pres o que es troben en fase d’estudi. Finalment, pel que fa a la pregunta oral, des del PS es vol saber com explica el Govern els retards en l’aprovació i en la definició dels protocols per la temporada d’hivern.

Des de la formació socialdemòcrata demanen a Govern un esforç en planificar i definir correctament els protocols, i no caure novament en una “política de pedaços, sense planificació”, doncs “està en joc una temporada d’hivern transcendent per l’economia d’Andorra i no ens podem permetre tenir el sector pendent de la incertesa que està generant la manca d’agilitat del Govern”, ha explicat López, que ha encoratjat a Govern a tancar tots els protocols i prendre les mesures que siguin necessàries per evitar l’ofec de les empreses i les famílies que depenen d’aquesta temporada d’hivern”. Els socialdemòcrates confien que Govern podrà arribar a acords, i estan disposats a treballar conjuntament per trobar les millors solucions per a tothom.