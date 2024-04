“Mamà, els meus amics em deixen de banda”: Ajudar als fills en aquestes situacions

A la dreta, un infant que se sent marginat per dos amics (Getty images)

És un moment difícil per a qualsevol pare o mare quan es troben amb la situació en què els seus fills són deixats de banda o ignorats pels seus amics o companys. Aquesta experiència pot ser molt dolorosa, tant per als nens com per als adults. Com a pares, és natural que vulgueu intervenir i ajudar-los en aquesta situació complexa.

Primer de tot, és crucial escoltar amb empatia i comprensió quan els vostres fills us expliquin el que està passant. Mostrar-los que esteu disposats a escoltar sense jutjar-los pot ser reconfortant per a ells i pot obrir la porta a una comunicació oberta sobre el problema. Pregunteu-los com se senten i què els agradaria fer respecte a la situació.

És important recordar que, tot i que és natural sentir-se trist o preocupat quan els nostres fills estan passant per una experiència difícil, és crucial mantenir la calma i evitar reaccionar amb ira o pànic. El vostre objectiu principal ha de ser donar suport als vostres fills i ajudar-los a trobar maneres constructives de gestionar la situació.

Un altre pas important és ajudar-los a explorar altres opcions per a fer nous amics o connectar-se amb altres persones amb interessos similars. Podrien considerar unir-se a clubs o activitats extracurriculars on puguin conèixer gent nova i fer amistats basades en interessos compartits. Aquestes noves connexions podrien ajudar a mitigar els sentiments de solitud i aïllament que poden sorgir quan se senten deixats de banda pels seus antics amics.

És essencial ensenyar als nostres fills habilitats socials i fomentar la seva confiança en si mateixos per a ajudar-los a enfrontar-se a aquest tipus de situacions en el futur. Fomentar la seva autoestima i ajudar-los a desenvolupar habilitats per a afrontar el rebuig poden ser eines valuoses que els duran tota la vida.

Finalment, si la situació es torna massa difícil de gestionar per compte propi o si observem signes de problemes emocionals o de comportament en els nostres fills, és important buscar ajuda professional. Un psicòleg infantil o un conseller escolar poden ser recursos valuosos per a ajudar els nens a fer front a aquestes situacions i aprendre a manejar-les de manera saludable.