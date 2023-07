Últimes hores del Serenalla Market amb la Dj Lisa Rose

La Dj Lisa Rose tancarà la Serenalla 2023

La cinquena edició de la Serenalla Market, a la Massana, que ja enfila les seves darreres hores, està sent tot un èxit, amb una alta afluència a totes les activitats. Un dels plats forts d’aquest esdeveniment multidisciplinar va ser la festa d’ahir dissabte al vespre, amb l’actuació de Miqui Puig.

El que va ser cantant de los Sencillos, reconvertit en discjòquei de música ballable de tots els temps, va aconseguir omplir de gom a gom el Prat Gran, amb un públic entusiasta i entregat. La sessió es va allargar fins les dues de la matinada.

La festa es repetirà aquest vespre amb dj Lisa Rose, que posarà el colofó a quatre dies de la Serenalla Market. La música ha estat present durant tot el festival, amb grups com Melicotó, Green Noet i Mountains of Music.

També hi ha hagut intervencions artístiques en directe, com la de Berta Artigal, que està elaborant el mural “Connexions 2023”. També al voltant del tema de central de la Serenalla, hi ha hagut l’actuació de l’artista Gemma Regada i l’exposició de pintura i escultura “Connexions primàries”, de Naiara Galdós.

Pel que fa als estands, la Serenalla ha crescut en un 15%, tant amb gastronomia com amb producte artesanal i de disseny. També s’han augmentat les zones de consum, que estan plenes durant tot el dia.