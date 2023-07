Als 7 Inferns s’hi va a gaudir

Cartell dels 7 Inferns (Aj. la Seu)

Els dies 21 i 22 de juliol (divendres i dissabte) se celebrarà la tercera edició del festival pirinenc de jazz i folk, Els Set Inferns. Aquest any, com a novetat, el festival durarà dos dies en lloc d’un. El divendres 21 l’escenari serà el Parc del Cadí de la Seu d’Urgell, mentre que el dissabte 22 es farà al municipi de Montferrer.

La jornada del 21, començarà a les 18:18 hores amb la presentació de la revista Caramella, a càrrec de la llibreria “El Refugi”. Els concerts de Haizea Martiartu i Arnau Obiols seran els protagonistes de la nit. Durant l’espectacle hi haurà servei de barra i la barraca, la primera llibreria ambulant dels Pirineus. El sopar i el servei de barra serà a càrrec de l’Ateneu de l’Alt Urgell.

El dissabte 22 es podrà gaudir dels concerts de Bum Ditty, Negro Spirituals Sextet, Hemiola Trio, La Gravetat de Coulomb i Las Karamba. Durant tot el dia hi haurà l’opció de participar en diferents tallers i d’una petita fira on es podran tastar diferents cerveses artesanes de proximitat. A més, hi haurà un espai infantil a càrrec de Baraka.

La jornada de dissabte començarà a les 11: 03 hores amb el Taller Jazz a càrrec de Haizea Martiartu, i a les 11:04 hores amb el Taller Folk per Cati Plana. Els tallers, que es faran durant aquest dia, comptaran amb noms com Pep Lizandra, Sergi Sirvent, Mariona del Carmen i Taller Tartera.





Festival Els Set Inferns

Els Set Inferns és el primer festival de Jazz i folk del Pirineu. Va néixer fa ja tres anys, l’estiu del 2021. Les dues primeres edicions es van celebrar a Bellestar, mentre que aquesta última tindrà lloc a Montferrer.

La iniciativa d’aquest festival respon a la necessitat dels diferents artistes i amants de la música jazz i folk de trobar-se i crear un espai on poder compartir experiències, música, cultura i natura. El festival és autogestionat i ha estat desenvolupat des de l’Associació Els Set Inferns, un equip format per voluntaris de diferents localitats pirinenques.

Des de l’Associació creuen que la cultura ha de ser accessible per a tothom, per això el festival és gratuït amb l’excepció dels tallers de formació. El finançament del festival es realitza a través d’ajuts públics, aportacions privades d’empreses i comerços locals i ingressos propis com la venda de marxandatge.





Tallers

Es pot reservar plaça per als tallers a través de la web del festival: https://elssetinferns.com/botiga/