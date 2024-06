La Seu: Més seguretat i més capacitat per a l’Espai Casetes de la Festa Major

L’Espai Casetes de la Festa Major de la Seu, aquest any passat (RàdioSeu)

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha confirmat que l’Espai Casetes de la Festa Major disposarà enguany de capacitat per a un màxim de 100 caravanes, una vintena més que fins ara. Aquesta ampliació serà possible perquè els darrers mesos s’ha dut a terme un estudi, amb la implicació de diversos tècnics, per a reforçar la seguretat del recinte i, en contra del que es preveia inicialment, la conclusió que n’ha sortit és que es pot obrir la porta a més colles perquè hi instal·lin els seus ja tradicionals remolcs personalitzats.

La regidora de Festes i Tradicions, Christina Moreno, ha recordat que de fet l’equip de govern tenia la intenció de no permetre un augment del nombre de caravanes, que els darrers anys ha estat de 80, perquè volen prioritzar la seguretat després de constatar que era necessari fer-hi millores per a evitar-hi incidents greus. En aquest sentit, Moreno subratlla que Casetes ha esdevingut “un espai important” de la Festa Major, per a gent de totes les edats, i fins i tot un atractiu per a la ciutat perquè han constatat que és un element únic i que hi ha gent que ve a la festa només per a veure aquest recinte, però que “la seguretat ha d’anar per davant de l’oci”. Tanmateix, la reestructuració que s’ha planificat ha portat a la conclusió que, en contra del que es preveia inicialment, ara es disposa d’espai per a no només reduir sinó ampliar el nombre de caravanes.

La clau de volta que fa possible aquesta ampliació, segons ha avançat la regidora, és que es canviarà la ubicació de l’escenari de concerts. L’ajuntament durà a terme d’aquí a uns dies una roda de premsa per a anunciar oficialment quin serà aquest nou indret on hi haurà les actuacions musicals adreçades principalment a gent jove. Això, de retruc, comporta que es guanyi força més espai per a instal·lar més caravanes i perquè aquestes estiguin més espaiades. El canvi respon a la voluntat que ja havia expressat en diverses ocasions l’actual equip de Govern d’apropar la festa al centre de la ciutat. En tot cas, de moment Christina Moreno ha matisat que l’escenari seguirà estant a prop del recinte de casetes.

Finalment, Moreno ha volgut subratllar que aquesta reestructuració és fruit d’una preparació conscient que han dut a terme els darrers mesos “amb molt d’esforç per part de l’oficina tècnica, per arquitectes i per personal que sap moltíssim sobre normatives de seguretat”. També ha puntualitzat que la xifra màxima de 100 caravanes serà “el número final” i que ja no es plantejaran cap altra ampliació per als anys següents.

Cal recordar que aquesta setmana s’han obert les inscripcions en línia per a poder tenir una caravana a l’Espai Casetes. El tràmit es pot fer fins dissabte 15 de juny. Cada colla que hi estigui interessada ha d’omplir el formulari d’inscripció a través de la instància amb registre d’entrada, que es pot trobar al web municipal www.laseu.cat. També es pot fer a través del codi QR que hi ha al cartell anunciador, que aquests dies s’ha penjat a diversos espais públics de la Seu.