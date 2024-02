Tor destaca el compromís d’Andorra amb les persones amb discapacitat en la 55a sessió del Consell de Drets Humans

La ministra, Imma Tor, en el moment de la seva intervenció (SFG)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha participat aquesta setmana a la 55a sessió del Consell de Drets Humans de l’ONU, que té lloc a Ginebra. En la intervenció de la ministra al segment d’alt nivell, Tor ha recordat que “la humanitat fa front a reptes globals d’unes dimensions inèdites: conflictes armats, pobresa extrema, fam, desigualtats, canvi climàtic i desplaçaments forçosos” i ha apuntat que tots aquests reptes comporten violacions dels drets humans i fan que la missió del Consell esdevingui cada dia més rellevant.

Per aquest motiu, Tor ha fet una crida a “refermar el compromís envers tots els drets humans”, i ha demanat que es restableixi la universalitat dels drets humans inscrita en la Declaració Universal dels Drets Humans de la qual s’acaba de commemorar el 75è aniversari. En aquest sentit, ha subratllat el compromís d’Andorra amb els drets humans, en particular a través de la iniciativa “Drets Humans 75”, on el Principat va posar de relleu els drets de les persones amb discapacitat. Així mateix, ha explicat que el Govern treballa perquè els més joves puguin tenir com a referents personalitats públiques amb diversitat funcional.

Així mateix, la ministra ha subratllat el compromís d’Andorra amb la protecció de la infància des d’una perspectiva integrada i centrada en els seus drets. Finalment, ha fet una crida per un “multilateralisme més multilingüe, que garanteixi la seva inclusió i eficàcia i que no deixi ningú enrere”.





Igualtat de gènere

La ministra també ha participat en diverses sessions de treball per a compartir amb altres països el compromís del Govern per a garantir els drets humans. En particular, ha intervingut a l’esdeveniment paral·lel sobre la representació igualitària de les dones per un sistema multilateral efectiu i inclusiu impulsat per Espanya.

Tor ha destacat que actualment, a Andorra, la més alta esfera política està representada de forma igualitària tant per homes com per dones “sense necessitat de quotes”. Així mateix, ha apuntat que la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no discriminació entre dones i homes és un compromís més amb la igualtat efectiva. Aquest compromís també es tradueix a nivell internacional a través de la política transversal del Ministeri d’Afers Exteriors, ja que el 20,65% del pressupost total de Cooperació al Desenvolupament del 2023 ha estat destinat a projectes a favor de dones i nenes.

Per a concloure, també ha recordat que, per primera vegada a la història, Andorra ha presentat la candidatura d’una experta del país, Jelena Pià Comella, a les eleccions del Comitè de les Nacions Unides per a l’eliminació de la discriminació envers a la dona, per al període 2025-2028.





Reunions bilaterals

La ministra ha aprofitat per a reunir-se amb la directora general a l’Oficina de les Nacions Unides a Ginebra, Tatiana Valovaya. També s’ha entrevistat amb l’alt comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, Volker Türk. Amb la presidenta del Comitè Internacional de la Creu Roja, Mirjana Spoljaric, ha exposat el compromís d’Andorra en les tasques que l’organització desenvolupa en l’assistència humanitària i ha signat un acord de col·laboració per als propers 3 anys.

Així mateix, ha mantingut una reunió amb el seu homòleg suís, Ignacio Cassis, durant la qual s’ha abordat les relacions bilaterals, els compromisos multilaterals i les relacions respectives amb la Unió Europea. Finalment, ha pogut tractat l’estat de les relacions bilaterals amb els viceministres de Costa Rica i Colòmbia, així com amb els ambaixadors de Mònaco, Eslovènia, Estònia i el delegat permanent de la Francofonia.