Instal·len vinils especials per a evitar l’impacte d’ocells a les marquesines de Tremp i la Pobla de Segur

El vinil amb dibuix de fulles instal·lat a la marquesina de l’estació de Tremp (Govern.cat)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha instal·lat vinils especials per a impedir l’impacte d’ocells a les marquesines de les estacions de Tremp i de la Pobla de Segur de la línia Lleida-La Pobla. L’actuació s’ha dut a terme aquest mes de febrer coincidint amb la renovació de les dues marquesines, que han passat a tenir un tancament de vidre enlloc de plàstic, arran d’una proposta sorgida dels Pressupostos Participatius d’FGC.

Les noves marquesines incorporen un vinil imprès en tota la seva superfície amb motius específics per a evitar les col·lisions de les aus contra els vidres. El projecte, que s’estudiarà implantar a la resta de marquesines de vidre, ha estat validat pel Servei de Fauna i Flora del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. El model pel qual s’ha optat consta d’un vinil decoratiu amb forma de fulles per una cara i d’un vinil contra ratllades per les dues cares.

La proposta va sorgir dels Pressupostos Participatius d’FGC, que es realitzen anualment amb la voluntat d’implicar i fer protagonistes els diferents grups d’interès de la companyia en la decisió sobre una part del pressupost d’inversió de l’empresa. Hi participen cada any el personal que treballa a Ferrocarrils i la ciutadania, que seleccionen diversos projectes per a executar millores en les instal·lacions, en les infraestructures i en els serveis que ofereix FGC.