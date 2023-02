S’amplien fins a 24 autoritzacions anuals per a poder accedir a la ZBE de Barcelona

Accés de vehicles a la ZBE de Barcelona (Ajuntament de Barcelona)

El Govern informa de les afectacions per als vehicles amb matrícula d’Andorra a causa de l’entrada en vigor de la nova Ordenança per la qual es fixen els criteris d’accés, circulació i estacionament de vehicles en la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Barcelona.

La nova ordenança, que entra en vigor aquest dimecres 22 de febrer, té la finalitat de reduir la contaminació ambiental deguda a la mobilitat, preservar i millorar la qualitat de l’aire i la salut pública, apropar els nivells de contaminació de la ciutat als recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), complir els valors límit de qualitat de l’aire legalment establerts, mitigar els impactes del canvi climàtic i vetllar per un millor medi ambient sonor.

Pel que fa als vehicles andorrans, considerats estrangers, amb la nova normativa es podran demanar un màxim de 24 autoritzacions diàries anuals per a poder circular per la zona delimitada amb vehicles contaminants no autoritzats. Abans de la modificació de la normativa només es podien demanar un total de 10 autoritzacions. Així mateix, i en cas d’urgència mèdica, es podran sol·licitar les autoritzacions diàries fins al dia següent de la circulació del vehicle sense necessitat de cap justificant i fins dos dies desprès amb justificant.

Es recorda que el Reglament del registre metropolità de vehicles estrangers i d’altres vehicles autoritzats ZBE Rondes BCN obliga a tots els vehicles estrangers que desitgin accedir-hi a inscriure’s. Tots ells han de fer el tràmit d’alta, que serveix per comprovar el caràcter ambiental del seu vehicle. D’aquesta manera, els propietaris de vehicles amb matrícula andorrana que compleixen els requisits ambientals han de fer la inscripció al registre generals amb el cost de 7,50 euros.

En cas de ser propietari d’un vehicle contaminant i no complir les característiques ambientals, el vehicle ha de demanar autoritzacions diàries. El cost d’autorització diària de cotxes i motos (M1 i L1) té un cost de 5,50 euros. Pel que fa a furgonetes, camions i autobusos (M2, M3, N1, N2 i N3) l’autorització diària actualment té un cost 6,50 euros.

La ZBE compren la capital catalana i també els municipis de l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i part de Cornellà de Llobregat i Esplugues de Llobregat. Els vehicles sense autorització o sense el permís diari no hi poden circular de dilluns a divendres, entre les 7 hores i les 20 hores.