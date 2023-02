Llum verda a la creació del Servei d’Acció Voluntària Social

Un voluntari ajudant una persona (katemangostar per a Freepik)

El Consell de Ministres ha aprovat la posada en funcionament del Servei d’Acció Voluntària Social. Un projecte que s’engega amb la finalitat principal de donar un suport efectiu i real d’acompanyament a les persones i famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat o solitud a Andorra.

Inicialment el desenvolupament d’aquest servei es coordinarà entre l’Àrea de Serveis Sociosanitaris i l’Àrea de Participació i Promoció de la Joventut i el Voluntariat del Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat per a col·laborar amb el Servei d’Atenció Domiciliaria (SAD) que ofereix el Govern.

Així doncs, l’objectiu és que les persones voluntàries inscrites a la borsa del Govern puguin acompanyar les persones usuàries del SAD en el seu temps lliure, tant al domicili com a fer passejades a l’exterior, així com en la realització de gestions o activitats d’oci (tràmits administratius, compres, lectura, promoció del dibuix, ajuda en l’escriptura, etc).

La implicació d’aquests voluntaris amb la tasca del SAD també inclou qüestions com la promoció de les relacions socials per a evitar l’aïllament. D’aquesta manera, alhora, el Servei d’Acció Voluntària Social permet que els cuidadors principals puguin gaudir de temps de descans o per a realitzar gestions varies.

En tot cas, el Servei d’Acció Voluntària Social és un projecte complementari i que no realitzarà les tasques atribuïdes al SAD o a la de qualsevol altre professional del sector vinculat a la persona. Justament, el projecte inicial requereix d’un important treball de coordinació entre l’Àrea de Serveis Sociosanitaris i l’Àrea competent en voluntariat per a definir les tasques que desenvoluparan els voluntaris.

Per dur a terme la seva tasca, els voluntaris que col·laborin en aquest nou projecte hauran d’estar degudament formats mitjançant formacions contínues vinculades a l’àmbit del SAD i formacions posteriors i específiques del col·lectiu que atendran.

Per a la realització d’aquest projecte, una trentena de voluntaris ja han realitzat dues formacions específiques de voluntariat social; ‘La intel·ligència emocional i l’empatia per a la cura dels més grans’ i ‘Recursos per a treballar la resiliència en els més grans’, impartides ambdues per la Fundació Pere Tarrés i amb la col·laboració de l’Associació AMIDA i el finançament de Tabandor.

A partir de l’aprovació del Govern es posa en marxa la segona fase de la formació a aquests voluntaris, que rebran una formació més específica sobre les característiques i necessitats del col·lectiu, impartides pels professionals del Servei d’Atenció Domiciliària, així com altres formacions d’interès per a aquests professionals. Un cop finalitzada, tenint en compte les necessitats del SAD i el perfil de cada voluntari, es derivarà als participants del projecte als diferents usuaris del Servei d’Atenció Domiciliària.

El desenvolupament d’aquest servei diversifica les accions de voluntariat que es duen a terme des del Govern i que pot ajudar a atraure i captar nous voluntaris que vulguin dedicar part del seu temps en realitzar accions en benefici de les persones que més ho necessitin. Per a formar part d’aquest projecte la persona voluntària pot registrar-se a www.voluntariat.ad.