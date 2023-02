Termini obert per a presentar candidatura per al Mercat de Música Viva de Vic

Una imatge del Mercat de Música Viva de Vic (MMVV)

El Govern ha publicat l’avís per a l’obertura del període de presentació de candidatures per a la selecció de músics, espectacles i projectes musicals per a actuar en la 35a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que se celebrarà del 13 al 16 de setembre.

Les persones interessades han de presentar la seva proposta artística per a formar part de la programació del MMVV a través de l’enllaç, i el termini per a presentar-les acaba el 31 de març del 2023.

La direcció artística del Mercat de Música Viva de Vic escollirà una proposta andorrana per a sumar-se al prop de 50 propostes que conformaran la programació artística del MMVV d’enguany. La selecció es durà a terme d’acord amb els criteris següents: es prioritza que es tracti d’una estrena d’espectacle o disc nou; es valora la identitat pròpia, el risc artístic i la trajectòria de l’artista/banda; es valora la solidesa de l’empresa de management i es valora el potencial de venda, viabilitat econòmica i tècnica.

L’acció s’emmarca en el programa del Ministeri, a través de l’Àrea d’Acció Cultural, per a donar suport a la professionalització del teixit cultural i artístic a través de la difusió de les propostes andorranes més enllà de les fronteres del país. El Mercat professional del MMVV és un punt de trobada que reuneix tots els sectors de la música i fomenta el desenvolupament comercial, l’intercanvi de coneixements i d’experiències, i la creació de negoci.