Renovació de la junta de l’Associació de la Gent Gran d’Escaldes-Engordany

L’Associació de la Gent Gran d’Escaldes-Engordany va celebrar la setmana passada una assemblea extraordinària per ratificar la nova junta. Això suposa l’inici d’una nova etapa liderada per un grup de persones molt actiu i que té la voluntat que la resta del col·lectiu participi en les accions que s’impulsen. És per això que ha habilitat una bústia per a suggeriments. Un altre canvi són els horaris de les permanències al despatx de l’associació, ubicat al costat de l’aparcament d’autobusos del Prat Gran.

A partir d’ara, estarà obert el dimarts al matí i el dijous a la tarda, donant més opcions a la gent gran per anar-hi. A més, l’associació també està treballant per organitzar algun viatge i activitats. Tal com va destacar la consellera de Gent Gran, Magda Mata, en el marc de l’assemblea, el Comú d’Escaldes-Engordany dona ple suport a l’associació. És per això que amb la reforma i ampliació de la Llar de Jubilats construirà un despatx d’ús exclusiu per a l’entitat.