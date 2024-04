Professionals del Govern i dels comuns es formen en prevenció i detecció d’addiccions en joves

Participants en la formació sobre prevenció i detecció d’addiccions en infants i joves (SFG)

Una trentena de professionals de diversos ministeris del Govern i tècnics dels comuns cursen aquest dijous i divendres una formació sobre prevenció i detecció d’addiccions en infants i joves. Aquesta formació, dirigida als professionals que treballen directament amb els infants i adolescents del país, s’impulsa des de l’Àrea de promoció de la joventut i el voluntariat del Govern amb la col·laboració del Projecte Vida i va a càrrec de l’especialista en la matèria, el doctor Francisco Salvador Pascual.

L’objectiu de la formació és acostar als professionals la informació sobre les casuístiques que porten als infants i adolescents a desenvolupar una addició, tant en l’àmbit del consum de substàncies estupefaents com en el de les noves tecnologies o les relacions socials, i quines són les eines per a poder acompanyar els joves perquè les diferents conductes no derivin en una addició.

L’organització d’aquest curs s’emmarca en la línia estratègica del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports d’oferir formacions, a través de l’Àrea de promoció de la joventut i el voluntariat, per a capacitar en diversos àmbits de la joventut als professionals de totes les administracions públiques del país.