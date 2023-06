Cartell anunciant la jornada de portes obertes al nou gimnàs del Complex Esportiu d’Encamp (Comú)

El nou gimnàs del Complex Esportiu d’Encamp oferirà una jornada de portes obertes el dijous, 22 de juny, de les 17 a les 22 hores, per a donar a conèixer les noves instal·lacions. La visita estarà oberta a tothom i comptarà amb música en directe a càrrec d’un DJ. A més, es donarà una entrada d’un dia a tots els assistents perquè puguin provar el nou equipament i les màquines del nou gimnàs, que estarà operatiu i en ple funcionament a partir del divendres 23 de juny.

Els assistents que no hagin pogut assistir a les portes obertes de dijous podran visitar també les instal·lacions del 23 al 26 de juny, durant la Festa del Poble, de les 10 a les 13 hores. En aquesta ocasió, la visita serà de menys durada i caldrà respectar en tot moment els usuaris que ja estiguin fent ús del gimnàs.

Durant aquesta setmana, fins al dijous 22 de juny, es farà el trasllat de les màquines cardiovasculars que hi ha ubicades en l’actual gimnàs, per tant, no estaran operatives fins divendres, un cop s’hagin col·locat en les noves instal·lacions.

Les obres d’ampliació que han durat uns 14 mesos han consistit en dues sales polivalents, un gran espai central, dos vestidors, un vestíbul i una terrassa exterior preparada per a la pràctica esportiva i amb vistes al riu i al passeig de l’Alguer. Un total 1.300 metres quadrats dedicats a l’esport i a les activitats dirigides al centre de la vila.