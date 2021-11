Ple dels andorrans a la quarta ronda del campionat d’escacs dels Petits Estats d’Europa

Els jugadors andorrans al campionat d’escacs dels Petits Estats d’Europa han fet aquest dimarts un ple per 4 a 0 contra l’ESNA Women, l’equip format íntegrament per dones de diferents països que s’ha creat per a substituir San Marino, que enguany no ha pogut estar present.

La quarta ronda del campionat s’ha iniciat a les 15 hores i ha comptat amb les victòries del Mestre FIDE Felipe Porras (2326 ELO FIDE) contra la Candidata a Mestre Femenina Kenia Jose Polanco (1828), així com la del Mestre FIDE Raúl Garcia (2094) contra Alice Ioannides Liu (1302), Serni Ribera (2070) contra Elena Mazkevich (1696) i la del Candidat a Mestre Jose Ribera (2061) contra la Candidata a Mestre Femenina Martine Dubois (1752).

Demà, la selecció andorrana disputarà de nou dues partides en un mateix dia, a les 9 i a les 15.30 hores. Al matí Andorra jugarà contra Guernsey mentre que a la tarda ho farà contra Luxemburg.