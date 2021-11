La revista ‘Ex-libris Casa Bauró’ de la Biblioteca Nacional arriba al número 24

La revista de la Biblioteca Nacional, ‘Ex-libris Casa Bauró’, arriba enguany al número 24. La presentació, que s’ha celebrat a l’antic Hotel Rosaleda, ha comptat aquesta vegada amb la participació de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, el coordinador de museus i tradicions del Comú d’Encamp, Robert Lizarte, i la cap de la biblioteca Júlia Fernández.

La publicació fou creada el 1998, els 20 primers números editats fins al 2017 han seguit una mateixa línia editorial, que s’ha modificat de forma important a partir d’aquest any, amb un nou disseny i continguts. El número conté el recull de la bibliografia anual d’Andorra, articles sobre parts destacables del fons de la biblioteca i relacionats amb diferents elements de la cultura andorrana, agrupats en sis seccions: el soler, la sala de més amunt, el rebost, les golfes, els hostes i la biblioteca.

Enguany la bibliografia recopila 336 referències de publicacions editades a Andorra durant el 2020. Així, a la revista hi ha dos articles dedicats a l’obra i biografia de dos autores. Per una banda, la compositora, pedagoga i pianista, Natàlia Solà, escrits per Antoni Pol per la part biogràfica i en David Sanz per la part musical. Per l’altra banda, la compositora i etnomusicòloga, Eva Julián, escrit per Àngels Mach. A més, la revista també conté un estudi sobre Garsineu editors i l’edició del llibre al Pirineu d’Isaac Donoso de la Universitat d’Alacant. Finalment un article sobre la gestió de les biblioteques en època de pandèmia, escrit per la cap de la Biblioteca Júlia Fernández. En aquest número també s’ha comptat amb la col·laboració de Jordi Casamajor per a la il·lustració interior.

Pel que fa al Catàleg de Publicacions del Govern, generat a partir de les sol·licituds del Dipòsit Legal, estarà integrat a la mateixa publicació.

Durant l’acte de presentació de la revista, que s’ha pogut fer presencial ja que l’any passat es va fer de manera virtual a causa de la pandèmia, s’ha fet un petit homenatge a Natàlia Solà i Salvà, amb l’actuació de la soprano Jonaina Salvador i d’un dels directors del Cord de Rock d’Encamp, Jordi Porta, al piano, que han interpretat tres peces de la compositora.

El número ja està disponible de forma gratuïta a aquest enllaç: https://www.cultura.ad/revista-ex-libris-casa-bauro.