Educació presenta el Pla de foment de la lectura entre els escolars d’Andorra 2021-2025

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla; la directora d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans, Marie Pagès; el coordinador del grup de recerca sociològica d’Andorra Recerca + Innovació (ARI), Joan Micó; i el tècnic pedagògic del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, Iñaki Rubio; han presentat aquest dimarts el Pla de foment de la lectura entre els escolars d’Andorra 2021-2025.

Tal com han explicat Vilarrubla i Pagès, es tracta d’un projecte transversal que té als centres educatius com a agents de referència per a la promoció de la lectura i que compta amb la implicació del sector cultural i literari. L’objectiu és mantenir el nombre de lectors entre els 12 i els 18 anys, ampliar la socialització de la lectura i fomentar el gust per llegir. Els destinataris són els alumnes, els centres educatius i els docents.

Amb aquesta motivació es duran a terme diferents accions i mesures d’entre les quals es destaquen, per exemple, l’ampliació de recursos pedagògics, la diversificació d’estratègies de foment de la lectura o la revisió dels plans lectors del centre. A més, Iñaki Rubio ha avançat que es preveuen organitzar unes jornades d’intercanvi entre sistemes educatius per compartir recursos i propostes, així com fomentar encara més els intercanvis amb el sector cultural mitjançant accions conjuntes o generant connexions entre els centres educatius i les biblioteques.

En els treballs previs per desenvolupar el pla es destaca l’Enquesta sobre els hàbits lectors dels escolars, que ha presentat Joan Micó durant la mateixa roda de premsa d’aquest dimarts. L’objectiu de l’enquesta és conèixer la situació de l’alumnat de segona ensenyança, batxillerat i Formació Professional de tots els sistemes educatius d’Andorra en relació amb la lectura. Pel que fa a la metodologia, s’ha realitzat amb un qüestionari autoadministrat per Internet des dels centres educatius als alumnes de segona ensenyança entre l’1 de febrer i el 25 d’abril del 2021, quan es van recollir un total de 3.650 enquestes vàlides.

Les conclusions de l’enquesta han estat una baixa socialització de la lectura amb poca presència en la vida dels adolescents i una pèrdua d’interès del lector adolescent, tant en l’acadèmica com en la recreativa. A més, s’ha detectat una correlació positiva que determina que els alumnes amb hàbits lectors i amb bons resultats acadèmics.