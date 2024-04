El CCAU comença a executar les obres previstes al Pla de Camins d’enguany

El municipi d’Alàs i Cerc, des d’Estamariu (Foto: RàdioSeu)

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) ha començat a licitar les obres previstes per al nou Pla de Camins, amb el qual es vol arranjar vials d’accés a diversos nuclis de la comarca que requereixen d’una millora. Enguany es compta amb una subvenció de més d’1 milió d’euros provinent del Departament de Territori de la Generalitat, que cada any fa aquesta convocatòria adreçada a comarques de muntanya.

Al darrer ple del CCAU, la presidenta Josefina Lladós va explicar que es començarà aquesta execució per quatre de les actuacions que s’han considerat més necessàries. Es tracta de la carretera d’accés al poble de la Barceloneta (al municipi de la Vansa i Fórnols); el camí de Torres d’Alàs (a Alàs i Cerc); l’accés a Albet, a la vall de Castellbò (municipi de Montferrer i Castellbò), i la carretera de les Anoves, al nord del terme d’Oliana. La resta d’obres previstes s’aniran licitant i executant al llarg dels mesos vinents, tenint en compte que s’han de fer com a molt tard a l’octubre.

Abans de posar en marxa el pla d’enguany es va fer una reunió amb els ajuntaments de la comarca per tal que plantegessin al Consell quines són les actuacions que veien més urgents i, així, incloure-les a la previsió d’actuacions, tant per aquest any com pels tres o quatre següents. La tramitació es va iniciar al febrer i ara se’n comença a fer la licitació.





Menjadors escolars

D’altra banda, el darrer ple del Consell Comarcal va ajornar l’aprovació de la modificació de preus per a la prestació pública dels menjadors escolars per a usuaris esporàdics d’aquest servei. L’equip de govern va anunciar la retirada d’aquest punt, amb l’objectiu de consensuar-lo amb els grups de l’oposició per tal que pugui tirar endavant. Josefina Lladós va puntualitzar que abans del ple “ja s’havia explicat tots els números a la comissió informativa i va defensar que l’equip de govern veu necessari posar “el preu màxim que fixa el Departament (d’Educació)” per a garantir la sostenibilitat del servei. La presidenta comarcal també va voler subratllar que aquesta modificació no fa referència als usuaris habituals d’aquests menjadors, sinó als que només el fan servir de manera esporàdica, i que aquest increment previst és d’entre 0,32 i 0,35 euros. Aquest perfil d’alumnes representa “molt pocs menús”, assenyala, tenint en compte que hi ha molts alumnes que ja tenen el menú pagat pel Departament català d’Educació pel fet d’estudiar fora del seu municipi de residència.

El portaveu de Candidatura de Progrés, Jordi Nadal, considera que la decisió d’ajornar la mesura s’ha pres “amb bon criteri” perquè “no hi havia consens sobre la seva aplicació” i que l’equip de govern “ha d’explicar als grups el nivell de gestió que porta IAUSA sobre aquest tema”. Al respecte, el primer grup de l’oposició assegura que “no sabem com es gestiona IAUSA, és una societat anònima i per tant, per definició, no és una entitat benèfica sinó que ha de gestionar bé allò que tingui entre mans, i en funció d’això haurà d’apujar o no els menús”.

Nadal afirma que té algunes idees sobre com funciona IAUSA, però que necessiten més informació per a posicionar-se sobre si és o no és necessari aquest augment i “si la gestió és o no és millorable”. El conseller entén que “fan el que poden, però no sabem què fan, i si és una SA ha de gestionar el millor possible”. D’altra banda, el portaveu de CP defensa que “a dins el Consell i al CAPAU hi ha organització suficient per a veure a qui pot afectar això i fer servir l’eina de les ajudes socials”. Finalment, Nadal creu que IAUSA podria incorporar més elements de treball que li podrien donar una mica més de cos” i “potser no caldria apujar preus pel fet que no té recursos per a comprar, per exemple, cassoles o d’altres objectes”.

Sobre tot plegat, per part de l’equip de govern, Josefina Lladós va recordar que IAUSA, que presta el servei de menjador escolar, “aquest darrer any ha fet una inversió important, de 100.000 euros, per a renovar els menjadors, les safates i especialment la maquinària de les cuines, uns materials que s’han d’anar renovant perquè les instal·lacions que hi havia ja eren antigues i no passaven els protocols actuals de salut pública. Una “inversió contínua que s’ha d’anar amortitzant”, hi afegeix. Per tot plegat, la presidenta comarcal veu imprescindible seguir revisant aquests preus d’acord amb allò que fixa el Departament d’Educació, i ha demanat als grups de l’oposició que entenguin aquest context en lloc de presentar la mesura com a “impopular”.

En aquests sentit, Lladós ha remarcat que, fins i tot, si hi ha casos justificats de famílies amb dificultats per a pagar el menjador escolar de manera esporàdica, el Consell sempre els ha atès i hi ha donat resposta. I sobre la proposta de l’oposició de dotar IAUSA de més serveis, la també portaveu de Junts recorda que perquè això fos possible cal també que tingui recursos i que no sigui deficitari. I hi afegeix que “alguns consellers ho saben perfectament perquè no són pas nous a la casa i, per això, sorprenen algunes justificacions que donen, perquè sembla que no hagin estat aquests darrers anys al Consell Comarcal i no sàpiguen encara què és IAUSA, que és una empresa pública que depèn del Consell però no té una estructura pròpia”.