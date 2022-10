Ofrena floral a Lluís Companys, aquest divendres, a la Seu d’Urgell

Aquest divendres, 14 d’octubre, a les 20:15 hores, es durà a terme a la Seu d’Urgell un acte d’homenatge al 123è president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jover, en el marc del 82è aniversari del seu afusellament per part de la dictadura franquista.

L’acte, obert a tothom, es durà a terme a la plaça de les Monges, on des de l’any passat hi ha instal·lat un monument dissenyat de l’escultor cerdà Ernest Altés. La Seu se suma, així, a les moltes poblacions que homenatgen cada any Companys tot coincidint amb l’aniversari de la seva mort.