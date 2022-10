Tribut a la tardor i al temps de castanyes a les biblioteques comunals d’Encamp i del Pas de la Casa

Les biblioteques comunals d’Encamp i del Pas de la Casa donen la benvinguda a la tardor i a la festivitat de la Castanyada amb dos tallers infantils i un contacontes per a tots els públics. La primera activitat es farà a la Biblioteca del Pas de la Casa i començarà aquest divendres, 14 d’octubre, a les 17.30 h. Aquesta es repetirà dissabte, 15 d’octubre, també a la mateixa hora.

L’activitat consistirà en un taller de manualitats per als més petits amb la temàtica de la tardor i les castanyes com a elements principals. A més, els assistents ajudaran a decorar la biblioteca i gaudiran d’una ambientació musical i lumínica d’acord amb l’estació que es festeja. L’assistència és gratuïta i no és necessari fer reserva prèvia.

La segona activitat tindrà lloc a la Biblioteca d’Encamp, el dissabte, 22 d’octubre, a les 11 h. Es tracta del contacontes ‘Temps de castanyes’, que endinsarà als assistents en l’estació dels colors ocres i de la caiguda de les fulles. El conte està basat en el relat ‘La vella Castanyera’ i els personatges que hi intervindran estaran caracteritzats per a l’ocasió. A més, hi haurà una sorpresa final.

L’assistència a l’activitat de contacontes disposa de places limitades, per tant, cal fer reserva prèvia trucant al +376 732 704 o enviant un correu a biblioteca@encamp.ad.